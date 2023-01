Crimen de Lucio Dupuy: la desgarradora carta del papá y la bronca del abuelo por el juicio

Para la fiscalía, las imputadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, ocasionándole múltiples lesiones; y señaló que esas lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía.

Los estremecedores posteos de Christian Dupuy a días del veredicto

En su Facebook, el hombre no sólo expresó que extraña día a día a su hijo, sino que también le respondió al “odio” en las redes sociales y hasta quienes lo apuntan como “culpable” de no “haber hecho algo” para evitar la muerte del pequeño de 5 años.

“Te extraño, lo he intentado y es inútil, llevo un tiempo tratando de soltarte pero es totalmente inútil intentar olvidar algo que está y siempre estuvo tan dentro de mí”, empezó expresando y aseguró que es “imposible olvidar lo desgarrador y doloroso verte en un cajón, cuando la ley de la vida dice que un hijo debe de enterrar a su padre y no así como pasó”.

A un año y 2 meses del crimen, Christian contó que sigue “sin entender” y aún “nadie me ha dado explicaciones de por qué pasó todo esto, una tortura constante vive en mí, recordando esa hermosa risa, y tu vocecita diciéndome papi”.

En otro posteo, respondió a quienes lo consideran culpable por “no haberse dado cuenta” de la violencia que padecía Lucio, quien ingresó en reiteradas ocasionas al hospital por diferentes lesiones.

“El odio de la gente es increíble, no necesito que me digan que también soy culpable... Porque realmente vivo y viviré con la culpa de no haber hecho nada, de no haberme dado cuenta, que cuando iba a verlo y me lo impedían era porque seguro estaba golpeado, y cuando le preguntaba si estaba bien me decía que sí, sin saber que si decía la verdad le volvían a pegar”, explicó en hombre que también tiene otra hija con su nueva pareja.

Si bien reconoció ese sentimiento, al mismo tiempo aseguró que lo que diga la gente “ya no me importa” porque, según relató aprendió en este tiempo que “hay gente muy mala y de mal corazón que se le hace fácil esconderse y opinar a través de un teclado sin conocerme”.

En una publicación de las últimas horas, el padre del niño apuntó contra su expareja y la novia, acusadas de haber asesinado al nene de 5 años: “Que no me hayan permitido darle todo el amor no fue mi culpa, fue culpa de dos hijas de put… que me impedían contacto que me amenazaban denigraban y me hacían sentir una mierda porque era hombre, y nada pude hacer aunque legalmente hice todo lo posible. De a poco todo saldrá a la luz. Acá hay dos asesinas y una cadena de culpables y todos la van a pagar. Yo ya la estoy pagando desde ese 26 de noviembre, la sociedad condena y mí estado sentimental también, vivo y viviré triste”.

“Hijo, estos días se hacen difíciles, muy, muy difíciles. Cada día te extraño más”, posteó junto a un video donde comparte momentos con Lucio.

La bronca de Ramón Dupuy contra las acusadas durante el juicio

El abuelo paterno del pequeño estuvo en la mayoría de los alegatos del juicio e incluso contó las reacciones provocaciones constantes de una de las imputadas.

“En la última declaración mía, la progenitora no estuvo pero sí estuvo la otra asesina quien se dio el lugar de guiñarme un ojo y esbozar una sonrisa. Seguro buscaba que yo reaccionara para entorpecer el juicio. Estuve a punto de hacerlo, pero es muy difícil esta situación”, relató Ramón Dupuy en diálogo con Crónica.

Respecto a las palabras de las acusadas, el hombre reconoció que le causó “asco” las declaraciones de las mujeres. “La progenitora dice que se fue a trabajar y saludó a Lucito, pero el niño ya estaba muerto”, detalló sobre el momento del crimen.

“Condena que le den a las detenidas no me va a satisfacer porque no me lo devuelve nadie. Pero para la sociedad que está muy enojada espero que sea reclusión perpetua”, remarcó y agregó: "No les deseos la muerte, pero sí que sufran".