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Cuál es la miniserie documental de solo 3 capítulos que llegó a Netflix sobre una histórica fiscalía mexicana

Es una propuesta breve pero intensa, ideal para quienes buscan documentales profundos que analizan las grietas y las posibles soluciones dentro de las estructuras de poder contemporáneas.

Se trata de una propuesta breve pero intensa

Se trata de una propuesta breve pero intensa, pensada para quienes buscan documentales que invitan a reflexionar sobre las fallas y desafíos del poder institucional.

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La miniserie documental La fiscal, estrenada en Netflix, ofrece una mirada directa sobre el sistema judicial en México a través del trabajo de Sayuri Herrera, titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México. La producción se enfoca en el desafío de investigar crímenes de género dentro de estructuras institucionales complejas, mostrando el esfuerzo por combatir la impunidad y la violencia contra las mujeres.

El vendedor de sueños (2016), una película brasileña disponible en Netflix basada en la novela de Augusto Cury, está protagonizada por César Troncoso (Mellon Lincoln) y Dan Stulbach (Julio César). 
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Dirigida por Paula Mónaco Felipe y Miguel Tovar, la serie se desarrolla a lo largo de tres episodios que reconstruyen casos reales y exponen los desafíos legales, éticos y emocionales que enfrenta la fiscalía en su trabajo cotidiano. La narrativa pone el foco en la urgencia de las investigaciones y en la responsabilidad del Estado en la protección de las víctimas.

Con testimonios y un enfoque realista, La fiscal se presenta como un documental breve pero intenso, que no solo muestra casos judiciales, sino también el recorrido profesional y humano de Sayuri Herrera, una figura clave en la lucha contra la violencia de género y en la búsqueda de justicia dentro del sistema judicial mexicano.

La Fiscal
Se trata de una propuesta breve pero intensa, pensada para quienes buscan documentales que invitan a reflexionar sobre las fallas y desafíos del poder institucional.

Se trata de una propuesta breve pero intensa, pensada para quienes buscan documentales que invitan a reflexionar sobre las fallas y desafíos del poder institucional.

Sinopsis de La fiscal, la miniserie estreno de Netflix

La miniserie documental La fiscal, disponible en Netflix, propone una mirada directa sobre el sistema de justicia en México a partir del trabajo de Sayuri Herrera. Como responsable de la Fiscalía Especializada en feminicidios de la Ciudad de México, lidera un área clave en la lucha contra la violencia de género, con el desafío de transformar estructuras históricamente cuestionadas.

A lo largo de sus tres episodios, la serie —dirigida por Paula Mónaco Felipe y Miguel Tovar— se enfoca en casos reales y en las decisiones urgentes que deben tomarse en investigaciones de alto impacto. La narrativa pone el acento en los dilemas éticos, la presión institucional y los obstáculos como la impunidad, al tiempo que plantea una idea central: cada avance en la justicia de un caso representa un paso colectivo.

Con un estilo sobrio y testimonios contundentes, La fiscal logra reflejar la crudeza de los crímenes de género desde el ámbito judicial. Además de documentar investigaciones, la producción también sigue el recorrido personal y profesional de Herrera, mostrando su evolución dentro del sistema sin perder una perspectiva humana. Se trata de una propuesta breve pero intensa, pensada para quienes buscan documentales que invitan a reflexionar sobre las fallas y desafíos del poder institucional.

Tráiler de La fiscal

Embed - La fiscal | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La fiscal

  • Sayuri Herrera: La fiscal titular y protagonista del documental.
  • Ernestina Godoy: Exfiscal General de Justicia de la Ciudad de México.
  • Paula Mónaco Felipe: Directora y periodista que guía la investigación.
  • Miguel Tovar: Codirector y encargado de la narrativa visual.
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