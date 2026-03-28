Esta famosa modelo británica confirmó a su nueva pareja y llamó la atención de todos: a qué se debe La modelo británica volvió a aparecer en público y captó rápidamente la atención de los fotógrafos, a pocos días de haber oficializado su relación con un exnovio de Dua Lipa. + Seguir en







La modelo que está en una relación con el ex de Dua Lipa. redes sociales

Emily Ratajkowski confirmó su relación con Romain Gavras a través de fotos en redes.

El romance generó repercusión ya que él fue pareja de Dua Lipa.

La modelo también fue protagonista en un evento en Los Ángeles, donde volvió a destacarse como referente de moda.

Además, se prepara para regresar a la actuación con la serie Bright Futures, junto a Lisa Kudrow. La modelo británica Emily Ratajkowski volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras confirmar su relación con el director francés Romain Gavras, quien anteriormente fue pareja de Dua Lipa. La confirmación llegó de manera sutil, a través de imágenes compartidas en redes sociales, donde la modelo eligió no agregar palabras y dejó que las fotos hablaran por sí solas, manteniendo su habitual estilo reservado.

La repercusión por su nueva relación coincidió con una reciente aparición pública en Los Ángeles, durante un evento de la marca Cymbiotika, donde volvió a captar todas las miradas. La protagonista de Perdida se presentó con un look que rápidamente se volvió tema de conversación entre fotógrafos y medios, reafirmando su lugar como referente de moda y figura habitual en titulares del espectáculo internacional.

emily ratajkowski redes sociales A sus 34 años, el interés por su presente también está vinculado a su regreso a la actuación. Ratajkowski se prepara para formar parte del proyecto televisivo Bright Futures, donde compartirá elenco con Lisa Kudrow. Así, la modelo combina un presente personal muy comentado con nuevos desafíos profesionales que la vuelven a posicionar en la escena audiovisual.

Quién es la nueva pareja de Emily Ratajkowski La nueva pareja de Emily Ratajkowski es el director francés Romain Gavras, de 44 años. La confirmación llegó a través de las redes sociales de la modelo, quien compartió una serie de fotos románticas que pusieron fin a meses de especulaciones. Gavras, hijo del reconocido cineasta Costa-Gavras, ha construido su propia carrera como director, con trabajos como Atenea y videoclips para artistas como Kanye West y Jay-Z.

Emily Ratajkowski microbikini Instagram La relación comenzó a llamar la atención cuando ambos fueron vistos juntos en Nueva York, aunque el romance generó aún más repercusión por el historial sentimental del director, quien fue pareja de Dua Lipa durante 2023. La confirmación oficial en redes —con imágenes de viajes y momentos íntimos— marca la primera relación formal que Ratajkowski hace pública desde su divorcio de Sebastian Bear-McClard.

A sus 34 años, la actriz de Perdida atraviesa una etapa de equilibrio entre su vida personal y profesional. Mientras consolida su relación con Gavras, también se prepara para su regreso a la actuación con el proyecto televisivo Bright Futures, iniciando así una nueva etapa tanto en lo sentimental como en lo laboral.