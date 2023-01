Crimen de Fernando Báez Sosa: las contundentes declaraciones de los médicos

Si bien el barbijo no es obligatorio dentro de la sala de audiencias, fue requerido por el Tribunal N°1 presidido por la jueza Claudia Castro en la primera audiencia. En cambio, si es parte del protocolo de traslado del SPB.

Crimen de Fernando Báez Sosa: qué declaró la médica que asistió a la víctima

Carolina Silvana Giribaldi Larrosa, la médica de la ambulancia que llegó a la a la puerta del boliche Le Brique y que trabajaba en el Hospital Municipal de Villa Gesell aseguró que cuando llego encontró a la víctima “sin signos vitales”. “Unos uniformados le estaban haciendo maniobras de RCP”, remarcó la médica emergentóloga con 18 años de experiencia.

“Lo trasladé al (hospital) a Fernando con administración de oxígeno y le hicimos masajes de RCP porque no tenía signos vitales, no tenía pulso”, relató Giribaldi Larrosa y agregó que debido a las lesiones “no tenía posibilidad de sobrevida”.

Cuando fue consultada por Fernando Burlando, el abogado de los padres de la víctima, en qué horario verificó el fallecimiento del estudiante de abogacía, la profesional respondió: “A las 5.07 no tenía signos vitales”. Consultada acerca de cómo se constató que Fernando no tenía signos vitales, la mujer respondió: “No tenía movimiento respiratorio y no tenía pulso”.

Carolina Giribaldi Médica Télam

Por su parte, el abogado Hugo Tomei, defensor de los ocho acusados, le preguntó a la testigo si las maniobras RCP hechas de forma inadecuada puede llegar a lesionar algún órgano, la medica respondió: “Cualquier maniobra mal hecha puede generar daños, pero los masajes de RCP son una técnica segura. En adultos mayores, por la fragilidad (de los cuerpos) suele haber fracturas”.

Crimen de Fernando Báez Sosa: qué declaró el médico que realizó la autopsia

El médico de Policía Científica Diego Duarte, quien practicó la autopsia al cuerpo del joven estudiante de abogacía señaló que Fernando “presentaba múltiples agresiones en la parte del rostro” y “tenía una importante hemorragia dentro del cráneo”.

Al momento de declarar como testigo ante el tribunal de Dolores que juzga a ocho rugbiers por el crimen, el médico dio detalles del estudio forense, los padres de Fernando optaron por retirarse de la sala de audiencias para preservarse.

“Trabajamos con un protocolo que cumplí. La autopsia se llevó a cabo en la morgue del hospital de Pinamar. Primero vi a la víctima en Villa Gesell. Yo tomé conocimiento del caso, supe que Fernando estaba en el hospital de Villa Gesell y como vivo en la esquina del hospital, crucé para ver cómo estaba”, empezó explicando.

Al mismo tiempo, reconoció que hizo un examen previo para tener la visualización de con qué se iba a encontrar en la autopsia. “Fernando yacía en una cama, presentaba múltiples agresiones en la parte del rostro. Pedí que se le realice una tomografía computada para ver un panorama general de lo que presentaba el cuerpo. El resultado tardó un rato en llegar. Lo vi y tenía una importante hemorragia por dentro del cráneo. Además, tomé imágenes con mi celular particular para tener una aproximación de las características de las lesiones que aún conservo en mi teléfono”, indicó.

Diego Duarte Médico Télam

Por pedido del fiscal García al Tribunal, el testigo exhibió las fotos que conserva en el celular. En ese momento, varios de los acusados y familiares de ellos evitaron ver las imágenes.

El abogado Tomei pidió un “tiempo prudencial” para analizar las imágenes que no fueron incorporadas anteriormente. “Es una sorpresa que nos afecta en demasía”, dijo Tomei.