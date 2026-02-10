Se extiende la protesta policial en Santa Fe y hay acuartelamientos en varias localidades

Un grupo de oficiales de la fuerza santafesina se presentó en la puerta de la institución para reclamar mejoras en sus sueldos. En horas de la madrugada, se ordenó un desalojo que causó un enfrentamiento entre agentes. Las autoridades informaron que el patrullaje no fue afectado.

Una nueva protesta policial se dio en Santa Fe por un reclamo de aumento de sueldos para policías y salud mental, en el marco del suicidio de cuatro efectivos. En el medio de todo reclamo en la puerta de la Jefatura, hubo un intento de desalojo.

La protesta se dio por una serie de reclamos que viene de larga data. Desde la Asociación Personal Policial indicaron que piden “una recomposición salarial real, con un haber inicial no inferior a la canasta básica total y liquidaciones claras y auditables”. La protesta escaló a tal punto que prendieron fuego cubiertas.

Aunque algunos móviles destinados al patrullaje regresaron con balizas encendidas, las autoridades aseguraron que la vigilancia policial en la ciudad de Rosario no se vio afectada durante la noche del lunes y la madrugada del martes. Según fuentes oficiales, alrededor de 80 móviles continuaban en tareas operativas a las 6 de la mañana, a los que se sumaron los recursos del Comando Unificado de Fuerzas Federales.

En ese contexto, días atrás el Gobierno de Santa Fe anunció la implementación de un plan integral para las fuerzas de seguridad, orientado a mejorar de manera sustancial las condiciones laborales y de vida de la Policía provincial.

La propuesta se estructura en cuatro ejes: recomposición económica, salud mental, alojamiento y transporte, y se llevará adelante mediante un esquema de diálogo permanente y mejora continua, “sin escatimar recursos”, según indicó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Mario, policía retirado de Santa Fe, habló en C5N: “Hay unidades acuarteladas. Me duele en el alma ver a policías contra policías. El tema empezó por el sueldo. Acá están cobrando muy poco. En una semana se mataron cuatro policías. No entiendo cómo pueden tener a los pibes trabajando así en la calle. Los mandan solos”.

Por su parte, una de las policías agredidas contó: “Acá hubo un problema gigante de salud mental. Se mataron compañeros dentro de la Jefatura. Las condiciones laborales, los salarios y muchos somos hijos de policías. No hay asistencia psicológica”.

"Hago como puedo porque tengo familia. En una semana solo descanso 24 horas. La mayoría de los que se suicida, se suicida por un conjunto de cosas".

Para el ministro de Seguridad de Santa Fe, el reclamo policial en Rosario busca "poner en jaque una política exitosa"

En medio del reclamo policial en la Jefatura de Rosario, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró que lo sucedido busca “poner en jaque una política exitosa” en dicha materia y confirmó que hay "no menos de 20 funcionarios policiales que serán pasados a disponibilidad con retiro de arma y de chaleco".

En conferencia de prensa, el ministro indicó: “Tenemos detectada gente allegada a sectores desplazados de la policía, algunos por graves delitos. Esto no lo vamos a dejar pasar. Anoche el jefe de policía de la provincia ha comenzado a labrar actuaciones administrativas y tenemos cerca de no menos de 20 funcionarios policiales identificados que están siendo pasados a disponibilidad con retiro de arma y de chaleco".

Sin embargo, consideró que "Los reclamos no consideramos que ya están satisfechos; el reclamo es válido. Sí decimos que sobre un reclamo legítimo se han montado otros intereses que de legítimo tienen muy poco".

Y agregó: “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública. Todo lo otro es charlable. El reclamo es válido. No anulamos. Sí decimos que sobre un reclamo que juzgamos legítimo, se han montado otros intereses que de legítimo tienen muy poco”.