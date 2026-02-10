Cómo funcionan los guantes eléctricos que incorpora la Policía de Córdoba y que el ministro de Seguridad probó en vivo Se trata de los G.L.O.V.E. CD3, dispositivos de bajo voltaje diseñados como herramienta menos letal para reducir personas que se resistan a la autoridad. El ministro de Seguridad se sometió a una prueba en televisión que se volvió viral. Por + Seguir en







Así funcionan los guantes eléctricos que incorporará la Policía de Córdoba y que el ministro de Seguridad probó en vivo

El Gobierno de Córdoba comenzó a evaluar la incorporación de los guantes eléctricos G.L.O.V.E. CD3 al equipamiento policial, un dispositivo de bajo voltaje destinado a la reducción de personas sin generar efectos permanentes. La herramienta fue presentada públicamente por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien se sometió a una demostración en vivo durante una entrevista televisiva que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según explicó el funcionario en C5N, el guante se activa fácilmente desde la parte superior y, al tomar contacto con la persona, transmite una descarga eléctrica localizada que provoca la pérdida inmediata de resistencia. “Es un guante absolutamente cómodo, con el que se pueden hacer múltiples actividades, y solamente al momento de utilizarlo se lo activa en la parte superior y ahí, al tomar contacto, transmite la descarga eléctrica”, señaló.

Quinteros aseguró que el dispositivo se suma a la estrategia de equipamiento menos letal iniciada hace dos años en la fuerza provincial. "Nosotros dotamos a la policía de armamento menos letal hace dos años. Tras una serie de pruebas, cuando nos dimos cuenta de que verdaderamente eran efectivas, incorporamos más de 25 mil de ese tipo de armamento. Hoy todo el policía de Córdoba tiene el doble armamento: un arma 9 milímetros reglamentaria y también una Byrna o un arma larga", explicó.

Sobre el funcionamiento específico del nuevo sistema, detalló que la descarga actúa únicamente en el punto de contacto. “La característica que tiene el guante, a diferencia de la taser, que dicen que la descarga es mucho más fuerte, es que inmediatamente uno suelta el contacto deja de sentir la descarga y siente un hormigueo que a los cinco minutos se pasa. No es una descarga que se siente en todo el cuerpo ni inhibe los músculos. Es tan fuerte lo que uno siente en el lugar donde toma el guante que inmediatamente pierde cualquier tipo de resistencia”, afirmó.

El ministro indicó que, por el momento, se entregaron diez pares para pruebas operativas y capacitación. “Fue una prueba de concepto. Han dejado 10 pares de guantes que van a ser, con la capacitación del área de entrenamiento y el uso en la calle, evaluados para ver si verdaderamente tienen la utilidad que creemos que pueden tener y, de ser así, procederemos a incorporarlos de manera definitiva a la fuerza policial”, sostuvo.

Respecto de la demostración que protagonizó, explicó que decidió someterse personalmente al ensayo para mostrar su funcionamiento. “Me siento muy bien. Lo quisimos probar para sentir en el cuerpo cómo era este nuevo mecanismo que estamos incorporando a la fuerza. Para mí era mucho más fácil llamar a cualquiera de los policías que tenía cerca, pero me pareció que lo mejor era probarlo en mi propio cuerpo para demostrar que verdaderamente es efectivo y que no produce ningún efecto colateral”, concluyó.