Se levantó el corte de la Autopista Riccheri: reclamaron más seguridad

De acuerdo con lo que contó Anahí, la hija de la víctima, su padre se encontraba pasando agua a su propiedad dado que hace meses no cuentan con suministro. “Sonó la alarma vecinal, así que mi papá y el otro señor se acercaron a ver qué pasaba. Junto con otros vecinos decidieron ir a la cancha para sacar a todos los que estaban ahí”.

Los vecinos hace un buen tiempo que denuncian no solo la falta de luz y agua, sino también el abandono por parte de las fuerzas de seguridad. De hecho, advirtieron que en esa misma canchita se congregaban posibles delincuentes vinculados al narcomenudeo.

En cuanto los habitantes del barrio se acercaron, aseguran que se armó una especie de enfrentamiento, lo que generó que Anahí saliera corriendo hacia su casa: “Nos fuimos para llamar a la Policía y nos dijeron que mi papá estaba tirado en el piso. Se resbaló porque estaba en ojotas y le pegaron un tiro en el pecho”.

Al igual que en Rosario, los episodios de violencia se replican. La hija de la víctima relató que una vez que se acercaron a la Comisaría a denunciar el hecho, los mismos vecinos se movilizaron a una casa que funciona como un supuesto búnker.

De igual manera, desmienten que se haya tratado de un ajuste de cuentas. “Mi papá trabajaba de lunes a sábados. No podemos caminar, él me venía a buscar a la parada del colectivo porque no se puede estar de la cantidad de robos que hay, hasta a nenes de 12 años les roban”, cerró.