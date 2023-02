Cortaron la General Paz a la altura de Villa Lugano en el reclamo por la falta de luz en la Ciudad

Los vecinos quemaron neumáticos para exigir que vuelva el servicio de luz debido a que se instalaron grupos electrógenos, pero temen que estos equipos sean retirados y por lo tanto el abastecimiento vuelva a interrumpirse.

Una vecina llamada Leila denunció que la situación comenzó a empeorar "el 31 se pasó Año Nuevo sin luz. Después empezaron los otros cortes. El primer corte que hicimos en General Paz éramos 10 o 15 pibes y abuelitos que se pusieron adelante. Bajaron tres camiones para 15 personas que estábamos acá cortando. Todo el despliegue policial que hacen, nos cagaron a palos, llevaron detenidos a un par".

Luego, otra llamada Fabiana pidió "una solución definitiva" a los cortes de luz para que regrese el servicio y no vuelva a ser interrumpido. Otra mujer enfatizó en la deficiencia de los grupos electrógenos. "No funcionan, no tenemos", reclamó.

Además, una de las preocupaciones de los vecinos es lo que ocurre con las personas que más allá de los cortes, son perjudicadas por situaciones correspondientes a las interrupciones, por lo que otra mujer denunció: "El problema es cuando se queda la gente en los ascensores y vienen los bomberos. Ellos no tienen la culpa, tienen que romper las puertas y de eso se tiene que hacer cargo el edificio. Nos dan la luz un rato a nosotros y la sacan".

Además, en cuanto al tiempo que no hay luz en la zona, los vecinos respondieron que es desde hace "10 días". "Todo Piedrabuena, barrio viejo y barrio nuevo", agregó sobre los sectores en los que no se cuenta con el servicio.

En tanto, un joven añadió que se trata del "barrio Obrero, María Auxiliadora, Piedrabuena, las casas bajas, Pirelli, Scappino, Bermejo, Mugica. Siete barrios que desde hace 10 días están con cortes de luz".

La palabra de Edesur

En cuanto a lo que ocurrirá con encuentros con Edesur, una mujer agregó que está previsto que la empresa se acerque al lugar para intentar solucionar el inconveniente ya que la mujer señaló que "dijeron que mañana a las 12 del mediodía va a venir Edesur". "No tenemos respuesta de nadie, ellos lo que dicen es que no tienen presupuesto", añadió.

Luego, la vecina llamada Leila agregó: "El otro día tuvimos reunión allá en Edesur. Lo único que nos supo decir el hombre es que acá en Martiniano Leguizamón hay una subestación".