Córdoba: el testimonio de una mujer que perdió su casa en los incendios

"La fui construyendo con ayuda muy de a poco, es de bioconstrucción. Había un gallinero comunal atrás y se murieron todas las gallinas", contó.

La mujer vivía allí con sus hijas de 12 y 15 años, que ante la tragedia se mudaron con su papá mientras ella duerme en la casa de su hermana.

"Lamentablemente, no solo no nos quedó nada sino que soy maestra de plástica en Argentina, ya sabrán lo que es ese sueldo, si fuera diputada no me importaría. Doy clases en un centro de jubilados y en una escuela", explicó, y reveló además que es música y compositora, y con el incendio se le quemaron varios instrumentos.

En cuanto a una solución para salir adelante, planteó: "Estoy esperando que me llamen del Gobierno para ayudarme, de otra forma no voy a poder reconstruir mi casa".

Guadalupe compartió un alias para recibir ayuda económica y poder, lentamente, iniciar nuevamente su vida: ayuda.x.incendio.mp.

Córdoba: detuvieron a un joven de 19 años por los incendios en Capilla del Monte

Un joven de 19 años fue detenido este domingo, acusado de ser responsable del incendio que afecta a la localidad cordobesa de Capilla del Monte.

Según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, la detención se produjo tras una pesquisa llevada a cabo por la brigada de Investigaciones de la Jefatura Departamental Punilla Norte, que permitió identificar al sospechoso y secuestrar elementos vinculados al hecho.

El detenido permanece bajo custodia a disposición de la fiscalía y enfrenta cargos por el delito de "incendio doloso". Las autoridades continúan investigando las causas del incendio, que no solo amenaza a Capilla del Monte, sino también a otras regiones de la provincia de Córdoba.

Impactante video: así destruyó el fuego las aerosillas del Parque Los Cocos en Córdoba

El fuego no da tregua en Córdoba. Las llamas continúan causando desastres y Los Cocos Park no fue la excepción. Durante las últimas horas se difundieron videos que muestran la desesperación de los vecinos y el accionar de los equipos de rescate para evitar el avance del fuego.

En el Valle de Punilla se montó un enorme operativo con el objetivo de evacuar las casas más cercanas y sofocar las llamas que avanzaban en el tradicional complejo turístico.

El saldo del incendio fue de al menos ocho casas alcanzadas por el fuego, aunque tras el accionar del cuerpo de Bomberos y los aviones hidrantes, se lograron contener las llamas.

Se espera que este sábado continúen los trabajos en la zona en Los Cocos y en La Cumbre, ya siendo el tercer día de trabajo.