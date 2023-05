Córdoba: asaltaron a una mujer con sordera y le robaron su implante coclear

“Cuando no tiene el equipo, el implante está dentro de su cabeza, lo que le falta es lo que se llevaron dentro de la mochila es el equipo que la conecta. Si ella no tiene ese equipo no escucha nada. El equipo recibe el sonido, lo procesa y le da a su cerebro para que ella se conecte con la realidad”, detallo Marisa, la madre de la joven, en diálogo con C5N.

“Ese equipo no lo puede usar nadie, está calibrado para que solamente lo use ella y si alguien lo quisiera llegar a vender, no tiene valor, no tiene uso solo”, agregó.

Ante esta situación, Lucila y su madre solicitan que ”lo dejen en la policía, o en algún negocio si lo alguien lo encuentra”.

La denuncia quedó radicada en la la Comisaría Sexta del barrio General Paz y se brindaron detalles de la fisionomía del delincuente. Por el momento no pudieron dar con su paradero ni encontrar el dispositivo.

La propia Lucila compartió un video en sus redes sociales donde expresó lo ocurrido: “Hola a todos. Quiero mostrarles esta foto. El implante es muy importante para que pueda escuchar. Les pido su ayuda y que compartan la imagen en sus redes sociales. Muchas gracias. Besos a todos. Chau”.