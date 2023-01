Conmoción en las redes: falleció una reconocida influencer de 20 años que mostró su lucha contra el cáncer

El 1 de enero, la joven publicó un tuit en el cual daba cuenta de que el panorama no era el más alentador: "Hoy no está siendo un buen día. Más bien de esos malos, pero seguimos aquí, es lo importante". Unas semanas antes, había compartido un video en el cual agradecía el amor recibido a través de las redes.

— elena huelva (@elenahuelva02) December 4, 2022

"Ojalá no tuviera que hacer este video nunca pero las cosas no están yendo bien", narraba Elena el 4 de diciembre contando cuál era su estado. "Quiero dejar en claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado, por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado", fueron las palabras que encontró para agradecer a todos los que la acompañaron en los momentos más difíciles.

Siempre con su frase cabecera, Elena también alentó a sus seguidores: "Quiero que siempre recordéis la frase de ‘Mis ganas ganan’ para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Porque al final la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos y las personas".