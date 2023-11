Conmoción en Laferrere: golpearon salvajemente a un joven a la salida de un boliche y tiene muerte cerebral

Hoy en día, la Policía continúa buscando al joven, quien fuera el presunto asesino. Distintas versiones apuntan a que se habría fugado con su padre.

“Era la tercera vez que salía a bailar y me lo mataron igual”, contó su papá a C5N. Además, denunció que “la ambulancia no venía” y que tardó 14 en llegar, a la vez que “un patrullero no quería llevarlo”.

Diego responsabilizó, además del joven al que le pegó a su hijo, “a la burocracia” y explicó: “Dijeron que estaba borracho y no lo atendieron a pesar de los golpes en la cabeza. Me dijeron que faltaba un papel, que la denuncia, que esto, que aquello…”.

“Yo solo sé lo que me contaron los amigos, lo sacaron del boliche y lo dejaron afuera”, concluyó.