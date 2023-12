Conmoción en la música: la exmanager de Canserbero confesó que ella asesinó al cantante

Luego de años de misterio este martes se conoció que el rapero venezolano Tyrone González , más conocido como “Canserbero“ , no se suicidó sino que fue asesinado por su exmanager, Natalia Améstica, quién también mató al productor del músico.

En una primera instancia la justicia venezolana había concluido que el cantante mató a su colega en un momento de enajenación y que, posteriormente, se suicidó. Pero la hipótesis del suicidio siempre fue muy cuestionada por los familiares del músico que aseguraron que “no sufría ningún trastorno mental”.

En noviembre del corriente año la causa fue reabierta bajo la hipótesis de que en realidad el rapero había sido asesinado. Presionada por el avance de la investigación, este martes, Améstica, quien fue manager del cantante, confesó que con ayuda de su hermano y otras personas asesinó a su representado y a Molnar tras haberlos drogado. También contó como "prepararon la escena" para que parezca un suicidio.

El fiscal general de Venezuela, @TarekWiliamSaab, dio a conocer los detalles de como los hermanos Améstica ejecutaron cubrieron el asesinato del cantante venezolano Tirone José González Orama, mejor conocido como Canserbero y su amigo Carlos Molnar

La confesión de Améstica

"“Estoy haciendo este video para confesarme públicamente mi responsabilidad en el doble homicidio de Carlos Molnar y Tayron González ‘Canserbero’”, comenzó la confesión Améstica quien luego contó los motivos del crimen

"El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y comprar los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos (...) Yo quería que me pagaran los pasajes, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tayron nos expresó que no quería que lo manejara yo como manager”, cóntó la mujer.

“Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira”, agregó la exmánager para luego contar como llevó adelante el doble homicidio.

“Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con una abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té”, confesó Natalia,. “Ellos bebieron una taza cada uno (...) Carlos cae al piso, lo toqué por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no lo pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, confesó.

“Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio o suicidio. Mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas (a Carlos), el resto lo hacen los funcionarios del Sebin. El cuerpo de Tyron lo traen para la cocina, le quitan la franela, se le da con un tubo por la cara, Guillermo es el que lo hace, y luego de eso, nos explican qué es lo que tenemos que hacer: lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio o suicidio. Es lo que nosotros hacemos”, relató fríamente Améstica.

“Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena, yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos, y al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece 10 mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado listas los funcionarios del SEBIN”, continuó la mujer en su relato.

“Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. En marzo, la Defensoría del Pueblo reabre el caso, me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto la Fiscalía como el CICPC decían que era un homicidio-suicidio. Por eso, regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso”, cerró.

Selena Quintanilla, la cantante estadounidense asesinada por su asistente

La confesión del asesinato de Canserbero fue comparada con el crimen la cantante estadounidense Selena Quintanilla, quien fue asesinada por su asistente personal Yolanda Saldívar en 1995.

Saldívar fue la fundadora y presidenta del club de fans de la artista y con el tiempo se convirtió en su asistente personal y gerente de ventas de su marca.

Con los años la relación entre ambas comenzó a deteriorarse y Saldívar terminó por ser destituida del club de fans y apartada del manejo de los negocios.

En la mañana del 31 de marzo, en medio de una discusión, Saldívar disparó un revólver calibre .38mm que dejó herida de muerte a la cantante. Saldívar declaró desde un principio que sí disparó en contra de su "hija", como la llamaba Selena. Pero desde entonces ha dicho que fue por accidente y que su motivación guarda un secreto que no ha querido revelar.