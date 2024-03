Conmoción en La Boca: balearon a una niñera por la espalda

Luego contó que una madre que estaba atrás de ella le dijo que le sangraba mucho, por lo que llamaron al 911: "Ingresé a la escuela como pude. Llamaron al SAME, los que estaban acá me contuvieron y se dieron cuenta de que era grave la situación. Era un orificio de bala, se dieron cuenta, pero nunca me dijeron".

"Me llevaron al Argerich, donde me dijeron que si no pegaba en el omóplato iba directo al corazón. No me pudieron sacar la bala, pero por ahora no corre riesgo mi vida", contó sobre su estado de salud.

Sandra reconoció que "estaba preocupada por los chicos", por lo que apenas la noticia se conoció en el colegio ordenaron cerrar las puertas de inmediato para proteger a los alumnos. "Están investigando si los vecinos saben algo. Yo no escuché nada, solo el ardor en la espalda", contó.