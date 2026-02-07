7 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Confirman que será feriado el lunes 9 de febrero en 2026: quiénes tendrán fin de semana largo

El lunes 9 de febrero será feriado para un grupo puntual de personas. La decisión ya fue oficializada y habilita un fin de semana largo inesperado.

Por
El Gobierno argentino oficializó tres días no laborables con fines turísticos para 2026

El Gobierno argentino oficializó tres días no laborables con fines turísticos para 2026, estableciendo los lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre. 

  • La noticia tomó por sorpresa a muchos, sobre todo porque no se trata de un feriado nacional ni aparece en el calendario oficial para todos.
  • Para un sector específico, el viernes 9 de febrero quedará marcado como un día no laborable que cambia por completo la dinámica de la semana.
  • La medida permite armar un fin de semana extra largo, ideal para descansar, organizar una escapada o simplemente cortar con la rutina.
  • El lunes 9 de febrero es feriado en Fortín Acha, una pequeña localidad del partido de Leandro N. Alem, en la provincia de Buenos Aires, por el aniversario de su fundación.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, sobre todo porque no se trata de un feriado nacional ni aparece en el calendario oficial para todos. Sin embargo, para un sector específico, el viernes 9 de febrero quedará marcado como un día no laborable que cambia por completo la dinámica de la semana.

Conocé la inofrmación sobre los Feriados durante febrero en PBA
Te puede interesar:

Cuáles son todas las localidades de Buenos Aires que tendrán feriados en febrero 2026

La medida permite armar un fin de semana extra largo, ideal para descansar, organizar una escapada o simplemente cortar con la rutina. Como suele pasar en estos casos, el beneficio no es general y aplica solo en una zona o actividad puntual, por lo que conviene chequear bien a quiénes alcanza y bajo qué condiciones.

Por qué es feriado el 9 de febrero y quiénes tienen fin de semana largo

El lunes 9 de febrero es feriado en Fortín Acha, una pequeña localidad del partido de Leandro N. Alem, en la provincia de Buenos Aires, por el aniversario de su fundación. Es una fecha muy especial para el pueblo, porque se celebra su historia, su identidad y ese sentido de comunidad que todavía se mantiene fuerte, con actos, encuentros y un clima distinto al de cualquier otro día.

Fortín Acha es de esos lugares donde el tiempo parece ir más despacio, rodeado de campo, calles tranquilas y paisajes bien bonaerenses. Ideal para quienes buscan desconectar del ruido, salir a caminar sin apuro y disfrutar de la calma del interior, con ese aire de pueblo donde todos se conocen y las tradiciones siguen vivas.

Además, en fechas especiales como esta, el pueblo suele llenarse de movimiento con propuestas culturales, encuentros gastronómicos y actividades pensadas para compartir. Entre comidas típicas, ferias y espectáculos locales, el feriado se convierte en una excusa perfecta para una escapada distinta o para redescubrir el encanto simple de los pueblos del interior.

feriado-2024-argentinajpg

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 16 y 17 de febrero (lunes y martes) - Carnaval
  • 24 de marzo (martes) - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril (jueves) - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril (viernes) - Viernes Santo.
  • 1 de mayo (viernes) - Día del Trabajador.
  • 25 de mayo (lunes) - Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio (sábado) - Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio (jueves) - Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre (martes) - Día de la Inmaculada Concepción.
  • 25 de diciembre (viernes) - Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de junio - Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto - Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (lunes).
  • 12 de octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes).
  • 20 de noviembre - Día de la Soberanía Nacional (viernes)

Feriados con fines turísticos

El Gobierno argentino oficializó tres días no laborables con fines turísticos para 2026, estableciendo los lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre. Estas fechas estratégicas crean fines de semana extra largos (de 4 días), destinados a fomentar el turismo interno y la actividad económica en todo el país.

  • Lunes 23 de marzo: Puente con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (martes 24/03).
  • Viernes 10 de julio: Puente con el Día de la Independencia (jueves 09/07).
  • Lunes 7 de diciembre: Puente con el día de la Inmaculada Concepción de María (martes 08/12).
feriado
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las celebraciones responden principalmente a festividades patronales religiosas.

Confirmado: estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en febrero 2026

La Provincia de Buenos Aires ya tiene definidos todos los feriados locales de febrero 2026

La Provincia de Buenos Aires ya tiene definidos todos los feriados particulares de febrero 2026: cuáles son

El carnaval de Gualeguaychú es una de las mayores atracciones turísticas.

Feriado de Carnaval 2026: cuánto falta para el fin de semana extra largo de febrero

Se dieron a conocer los Feriados en el segundo mes del año

Este feriado corta la primera semana de febrero 2026 de forma inesperada: qué se celebra

Decretan un nuevo feriado para el miércoles 4 de febrero

Decretan un nuevo feriado para el miércoles 4 de febrero: a qué se debe y quiénes lo celebran en 2026

Estos días permiten aprovechar descansos más largos y planificar escapadas, viajes cortos o actividades recreativas fuera de la rutina habitual.

Confirman un nuevo feriado para este martes 3 de febrero en 2026: a quien alcanza

Rating Cero

¿Quién se va de Otro día más?

Una reconocida figura renunció al programa de Mario Pergolini en El Trece: "Se enojó"

Ahora, llegó a la gran N roja una película taiwanesa de 2025, que están siendo furor en este sitio web. Se trata de 96 minutos, un film lleno de crimen y acción que te mantendrá atrapado de principio a fin.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata 96 minutos, la película taiwanesa de acción que es furor

El multiverso permite jugar con versiones alternativas sin ataduras. En Vengadores: Doomsday, eso se traduce en rostros familiares en contextos nuevos, con trajes distintos y roles inesperados. No esperes una secuela directa de Fox, porque no lo es. 

Más detalles: cómo estarán los X-Men en el nuevo universo de Marvel con Avengers Doomsday

La transformación del cantante de 34 años sorprendió a su público. 

Esta es la rutina de solo 4 bloques que Ed Sheeran aplicó para bajar de peso: todos los ejercicios

Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible
play

Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible: de cuál se trata

Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán fueron compañeras en Bandana. 

¿Todo mal con Ivonne? Valeria Gastaldi contó por qué la cantante no volverá a Bandana

últimas noticias

Jeffrey Epstein tenía intenciones de derribar al papa Francisco. 

Revelan el plan de Jeffrey Epstein y Steve Bannon para conspirar contra el papa Francisco

Hace 28 minutos
Estos pueblos de Uruguay compitieron por ser los más lindos del mundo y son perfectos para visitar

Estos pueblos de Uruguay compitieron por ser los más lindos del mundo y son perfectos para visitar: cómo llegar

Hace 34 minutos
¿Quién se va de Otro día más?

Una reconocida figura renunció al programa de Mario Pergolini en El Trece: "Se enojó"

Hace 41 minutos
play

El milagro de Bastian: saldrá del hospital de Mar del Plata y será trasladado a un centro para rehabilitación

Hace 1 hora
La argentina se convirtió en millonaria.

Rosa Rodríguez detalló el método que usó para ganar Pasapalabra en España

Hace 1 hora