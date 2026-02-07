Confirman que será feriado el lunes 9 de febrero en 2026: quiénes tendrán fin de semana largo El lunes 9 de febrero será feriado para un grupo puntual de personas. La decisión ya fue oficializada y habilita un fin de semana largo inesperado. Por + Seguir en







El Gobierno argentino oficializó tres días no laborables con fines turísticos para 2026, estableciendo los lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, sobre todo porque no se trata de un feriado nacional ni aparece en el calendario oficial para todos.

Para un sector específico, el viernes 9 de febrero quedará marcado como un día no laborable que cambia por completo la dinámica de la semana.

La medida permite armar un fin de semana extra largo, ideal para descansar, organizar una escapada o simplemente cortar con la rutina.

Por qué es feriado el 9 de febrero y quiénes tienen fin de semana largo El lunes 9 de febrero es feriado en Fortín Acha, una pequeña localidad del partido de Leandro N. Alem, en la provincia de Buenos Aires, por el aniversario de su fundación. Es una fecha muy especial para el pueblo, porque se celebra su historia, su identidad y ese sentido de comunidad que todavía se mantiene fuerte, con actos, encuentros y un clima distinto al de cualquier otro día.

Fortín Acha es de esos lugares donde el tiempo parece ir más despacio, rodeado de campo, calles tranquilas y paisajes bien bonaerenses. Ideal para quienes buscan desconectar del ruido, salir a caminar sin apuro y disfrutar de la calma del interior, con ese aire de pueblo donde todos se conocen y las tradiciones siguen vivas.

Además, en fechas especiales como esta, el pueblo suele llenarse de movimiento con propuestas culturales, encuentros gastronómicos y actividades pensadas para compartir. Entre comidas típicas, ferias y espectáculos locales, el feriado se convierte en una excusa perfecta para una escapada distinta o para redescubrir el encanto simple de los pueblos del interior.

feriado-2024-argentinajpg Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 16 y 17 de febrero (lunes y martes) - Carnaval

(lunes y martes) - Carnaval 24 de marzo (martes) - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

(martes) - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 2 de abril (jueves) - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

(jueves) - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 3 de abril (viernes) - Viernes Santo.

(viernes) - Viernes Santo. 1 de mayo (viernes) - Día del Trabajador.

(viernes) - Día del Trabajador. 25 de mayo (lunes) - Día de la Revolución de Mayo.

(lunes) - Día de la Revolución de Mayo. 20 de junio (sábado) - Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

(sábado) - Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. 9 de julio (jueves) - Día de la Independencia.

(jueves) - Día de la Independencia. 8 de diciembre (martes) - Día de la Inmaculada Concepción.

(martes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (viernes) - Navidad. Feriados trasladables 17 de junio - Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

- Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. 17 de agosto - Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (lunes).

- Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (lunes). 12 de octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes).

- Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes). 20 de noviembre - Día de la Soberanía Nacional (viernes) Feriados con fines turísticos El Gobierno argentino oficializó tres días no laborables con fines turísticos para 2026, estableciendo los lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre. Estas fechas estratégicas crean fines de semana extra largos (de 4 días), destinados a fomentar el turismo interno y la actividad económica en todo el país. Lunes 23 de marzo : Puente con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (martes 24/03).

: Puente con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (martes 24/03). Viernes 10 de julio : Puente con el Día de la Independencia (jueves 09/07).

: Puente con el Día de la Independencia (jueves 09/07). Lunes 7 de diciembre: Puente con el día de la Inmaculada Concepción de María (martes 08/12). feriado