Allanaron una casa que era usada como depósito de celulares robados: 46 teléfonos estaban en un horno

La Policía de la Ciudad realizó un megaoperativo en Balvanera en el que encontró móviles de alta gama ocultos en diferentes sectores de la vivienda.

La Policía de la Ciudad realizó un megaoperativo en Balvanera en el que encontró móviles de alta gama ocultos en diferentes sectores de la vivienda. Durante la inspección, encontraron 52 teléfonos de alta gama ocultos en distintos sectores de la vivienda, entre los que estaban 46 denunciados por robo.

Triple femicidio de Florencio Varela: el fiscal confirmó que cobra más fuerza que el móvil del crimen fue el robo de droga

La investigación comenzó luego del robo de un celular de alta gama que quedó con la ubicación prendida y pudieron hacer un seguimiento para investigar. Según las fuentes policiales, el allanamiento lo encabezó la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad en la propiedad en Bartolomé Mitre al 2000.

Los policías localizaron los dispositivos en distintas partes de la casa, pero el más sorprendente se dio en una bolsa ubicada en el horno que tenía 46 iPhones robados. La policía realizó otro allanamiento en un local ubicado en avenida Corrientes al 2100, señalado como otro lugar donde había celulares robados.

En el comercio había 14 chips de distintas marcas, seis tarjetas SIM sin habilitar, documentos y un posnet.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo del doctor Federico Tropea, quien dispuso las medidas judiciales para determinar la trazabilidad de los aparatos durante el robo.

Doble femicidio en Bahía Blanca: detuvieron a un hombre familiar de las víctimas

Triple femicidio en Varela: el almuerzo en Villa Domínico donde se planificaron los asesinatos

Triple femicidio: piden captura internacional para "Alex", un de los jefes de la banda "La Nueva Jerusalén"

Triple femicidio en Florencio Varela: así ingresó Pequeño J a la Argentina desde Uruguay

Conocido como Alex se encuentra con pedido de captura internacional por el triple femicidio. 

Quién es Alex Roger Ydone Castillo, el nuevo sospechoso por el triple femicidio en Florencio Varela

Triple femicidio en Florencio Varela: pedido de captura internacional para dos prófugos peruanos

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

Romina y Thiago fueron compañeros en Gran Hermano 2022.

Romina Uhrig contó cómo fue el encuentro Thiago Medina con sus hijas tras la internación

¿El huevo puede tener un embrión de dinosaurio? El furor por el streaming paleontológico desde Río Negro

Hace 14 minutos
"Donald Trump cerró nuestro gobierno, denunció Warren. 

Una senadora demócrata presentó un proyecto para frenar salvataje financiero de EEUU a Argentina

Hace 46 minutos
Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Hace 1 hora
La reina de la gimnasia pasó por Buenos Aires

Simone Biles recibió el calor de Argentina: la ídola de chicas y jóvenes se despidió de Buenos Aires a todo trapo

Hace 1 hora
Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

Hace 1 hora