Allanaron una casa que era usada como depósito de celulares robados: 46 teléfonos estaban en un horno La Policía de la Ciudad realizó un megaoperativo en Balvanera en el que encontró móviles de alta gama ocultos en diferentes sectores de la vivienda. Por







Allanaron una casa que era usada como depósito de celulares robados Redes sociales

La Policía de la Ciudad realizó un megaoperativo en Balvanera en el que encontró móviles de alta gama ocultos en diferentes sectores de la vivienda. Durante la inspección, encontraron 52 teléfonos de alta gama ocultos en distintos sectores de la vivienda, entre los que estaban 46 denunciados por robo.

La investigación comenzó luego del robo de un celular de alta gama que quedó con la ubicación prendida y pudieron hacer un seguimiento para investigar. Según las fuentes policiales, el allanamiento lo encabezó la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad en la propiedad en Bartolomé Mitre al 2000.

Los policías localizaron los dispositivos en distintas partes de la casa, pero el más sorprendente se dio en una bolsa ubicada en el horno que tenía 46 iPhones robados. La policía realizó otro allanamiento en un local ubicado en avenida Corrientes al 2100, señalado como otro lugar donde había celulares robados.

En el comercio había 14 chips de distintas marcas, seis tarjetas SIM sin habilitar, documentos y un posnet.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo del doctor Federico Tropea, quien dispuso las medidas judiciales para determinar la trazabilidad de los aparatos durante el robo.