La nueva tendencia que reemplaza la silla de escritorio tradicional: de qué se trata el nuevo cambio

Un modelo innovador de sillas gana terreno en oficinas y home office durante 2026
Incorpora apoyo para piernas y promueve posturas más activas
Apunta a reducir dolores lumbares y rigidez corporal
Su precio en Argentina ronda los $680.000
La nueva tendencia que reemplaza la silla de escritorio tradicional es la llamada silla ergonómica de postura activa, un diseño que propone trabajar en movimiento y cambiar de posición constantemente para evitar molestias físicas duraderas.
En un contexto donde el trabajo remoto se consolidó en los últimos años, cada vez más personas buscan alternativas que mejoren su bienestar durante largas jornadas frente a la computadora. La ergonomía dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad.
El sedentarismo, asociado a problemas de salud como dolores de espalda y contracturas, impulsó la aparición de soluciones innovadoras. Este nuevo modelo de asiento se posiciona como una respuesta directa a esa problemática creciente.
Los beneficios de esta silla
A diferencia de las sillas tradicionales, este diseño incorpora un asiento principal junto a una extensión acolchada que permite apoyar las piernas. Esto habilita una mayor variedad de posturas, incluso sentarse con las piernas cruzadas. El respaldo, más compacto que en modelos convencionales, acompaña la postura sin generar una relajación excesiva delcuerpo. De esta manera, se mantiene cierta activación muscular durante toda la jornada.
Entre sus principales ventajas se destacan:
Favorece una postura más natural
Reduce la presión en la zona lumbar
Permite cambiar de posición con facilidad
Disminuye la rigidez corporal
Combina movilidad con soporte
Además, su estructura con ruedas facilita el desplazamiento, promoviendo pequeños movimientos constantes que ayudan a combatir el sedentarismo.
Cuánto sale la silla de yoga en la Argentina en abril 2026
En el mercado argentino, este tipo de silla —también conocida como silla de yoga— tiene un valor cercano a los $680.000 en abril de 2026. El precio puede variar según la marca, los materiales y el punto de venta, aunque se trata de un producto que se ubica en un segmento medio-alto dentro del rubro mobiliario ergonómico. A pesar de su costo, la demanda crece impulsada por quienes priorizan la salud postural y buscan mejorar su experiencia laboral diaria.