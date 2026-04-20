El impresionante cambio de look de Juana Tinelli: dejó atrás su clásico pelo oscuro

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Juana Tinelli impactó con un cambio de look radical: pasó del pelo oscuro al rubio manteca tendencia 2026.
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El nuevo color "butter blonde" se vuelve protagonista del otoño-invierno y desplaza a los rubios platinados.
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El look se viralizó en Instagram y TikTok con outfits urbanos y estética moderna.
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El detalle oculto del cambio: no hubo decoloración, sino una peluca lace front hiperrealista.
Juana Tinelli dejó atrás su clásico cabello oscuro que tanto tiempo la acompañó y se mostró con un rubio manteca que transformó por completo su imagen pública. El cambio fue inmediato y generó impacto por el contraste con su estilo habitual.
Durante años, la hija de Marcelo Tinelli sostuvo una estética marcada por su melena morocha, que se convirtió en una de sus señas personales dentro del mundo de la moda. Por eso, la modificación no pasó inadvertida y rápidamente captó la atención en redes.
En un contexto donde las tendencias capilares evolucionan hacia tonos más cálidos, la elección de este color se alinea con lo que marcan las pasarelas y referentes del estilo. El nuevo look combina modernidad, frescura y un enfoque más versátil.
La verdad detrás del cambio de look de Juana Tinelli
El tono elegido, conocido como “butter blonde”, se posiciona como uno de los favoritos de la temporada. A diferencia de los rubios fríos que dominaron años anteriores, esta variante aporta calidez con matices dorados y beige, logrando un efecto más natural y luminoso.
La modelo exhibió su transformación en plataformas como Instagram y TikTok, donde combinó el cabello con outfits urbanos, gorras y prendas relajadas. El corte en capas largas con flequillo cortina reforzó una estética actual, en línea con las nuevas tendencias.
Sin embargo, el detalle más llamativo no está en el color, sino en el método. Juana no sometió su cabello a procesos químicos, sino que utilizó una peluca lace front de alta calidad, logrando un acabado realista sin dañar su pelo natural. Este recurso, cada vez más utilizado en la industria, permite experimentar con distintos estilos sin comprometer la salud capilar. En este caso, además, se trata de una solución práctica considerando la dificultad de aclarar cabellos oscuros de manera extrema.
De esta manera, la modelo no solo impuso un cambio estético, sino que también reflejó una tendencia creciente: animarse a transformar la imagen personal con alternativas innovadoras y menos invasivas.