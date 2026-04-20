El impresionante cambio de look de Juana Tinelli: dejó atrás su clásico pelo oscuro La modelo sorprendió con una transformación que marca tendencia en la temporada y generó impacto en redes sociales. + Seguir en







Juana Tinelli sorprendió con un look completamente renovado en redes.

Juana Tinelli impactó con un cambio de look radical: pasó del pelo oscuro al rubio manteca tendencia 2026.

El nuevo color "butter blonde" se vuelve protagonista del otoño-invierno y desplaza a los rubios platinados.

El look se viralizó en Instagram y TikTok con outfits urbanos y estética moderna.

El detalle oculto del cambio: no hubo decoloración, sino una peluca lace front hiperrealista. Juana Tinelli dejó atrás su clásico cabello oscuro que tanto tiempo la acompañó y se mostró con un rubio manteca que transformó por completo su imagen pública. El cambio fue inmediato y generó impacto por el contraste con su estilo habitual.

Durante años, la hija de Marcelo Tinelli sostuvo una estética marcada por su melena morocha, que se convirtió en una de sus señas personales dentro del mundo de la moda. Por eso, la modificación no pasó inadvertida y rápidamente captó la atención en redes.

En un contexto donde las tendencias capilares evolucionan hacia tonos más cálidos, la elección de este color se alinea con lo que marcan las pasarelas y referentes del estilo. El nuevo look combina modernidad, frescura y un enfoque más versátil.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juana Tinelli (@juanittinelli1) La verdad detrás del cambio de look de Juana Tinelli El tono elegido, conocido como “butter blonde”, se posiciona como uno de los favoritos de la temporada. A diferencia de los rubios fríos que dominaron años anteriores, esta variante aporta calidez con matices dorados y beige, logrando un efecto más natural y luminoso.

La modelo exhibió su transformación en plataformas como Instagram y TikTok, donde combinó el cabello con outfits urbanos, gorras y prendas relajadas. El corte en capas largas con flequillo cortina reforzó una estética actual, en línea con las nuevas tendencias.