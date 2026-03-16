Condenaron a más de 23 años de prisión a uno de los asesinos de Kim Gómez El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 fijó la pena para Tobías Godoy, quien participó del crimen de la niña de 7 años durante un robo ocurrido en febrero de 2025. Por + Seguir en







Condenaron a más de 23 años de prisión a uno de los asesinos de Kim Gómez

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata condenó a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, uno de los responsables del asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió durante un robo ocurrido el 25 de febrero de 2025 en la capital bonaerense.

La pena fue establecida por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, quienes consideraron probado que el joven tuvo responsabilidad penal en el hecho. Godoy, que actualmente tiene 18 años, fue declarado coautor del delito de homicidio en ocasión de robo.

El tribunal ya había determinado su culpabilidad el pasado 4 de marzo, cuando concluyó el proceso judicial y dio por acreditada su participación en el ataque. En la audiencia realizada este lunes se conoció finalmente la extensión de la condena que deberá cumplir.

El caso generó una fuerte conmoción pública por la violencia del episodio y por la corta edad de la víctima. Kim Gómez murió tras un asalto ocurrido en la ciudad de La Plata, cuando delincuentes interceptaron a su familia durante un robo que terminó de manera trágica.

La investigación permitió reconstruir la participación de los acusados y avanzar con el juicio en el fuero de responsabilidad penal juvenil. A partir de las pruebas reunidas, los magistrados determinaron que Godoy intervino en el hecho que derivó en la muerte de la niña.

Con la lectura de la sentencia quedó definida la pena para uno de los implicados en el crimen que conmocionó a la comunidad platense y volvió a poner en debate la violencia en los robos y la participación de jóvenes en delitos graves.