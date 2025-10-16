16 de octubre de 2025 Inicio
Con visita guiada incluida: estos famosos museos de Buenos Aires se pueden recorrer cualquier fin de semana

Estos espacios abren sus puertas cada fin de semana con recorridos guiados y exposiciones imperdibles. Una oportunidad ideal para disfrutar del arte y la historia en la ciudad.

Cada museo ofrece una oportunidad distinta para disfrutar del arte

Cada museo ofrece una oportunidad distinta para disfrutar del arte, la arquitectura y las historias que forman parte de la identidad porteña.

Malba

Buenos Aires ofrece cada fin de semana una variedad importante de actividades culturales ideales para quienes disfrutan del arte y la historia. Entre estas, los museos se destacan por su valor patrimonial y su oferta de visitas guiadas que permiten descubrir sus colecciones desde una mirada diferente. Son espacios donde el tiempo parece detenerse entre obras, relatos y exposiciones que conectan pasado y presente.

La ciudad cuenta con una red de instituciones culturales abiertas al público durante todo el año, muchas de ellas con entrada gratuita o con propuestas especiales los fines de semana. Desde galerías contemporáneas hasta museos históricos, la capital tiene la posibilidad de explorar sus rincones más emblemáticos en compañía de especialistas que enriquecen la experiencia.

MACBA

Qué museos son ideales para visitar el fin de semana

Entre las propuestas más atractivas, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA), ubicado en la Avenida San Juan 328, brinda visitas guiadas que invitan a recorrer sus salas y conocer de cerca obras contemporáneas de artistas nacionales e internacionales.

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), en Figueroa Alcorta 3415, también es una parada obligada. Su colección permanente y sus exposiciones temporales permiten apreciar piezas icónicas del arte moderno de la región en un entorno dinámico y accesible.

El Centro Cultural Recoleta, en Junín 1130, ofrece entrada libre y gratuita para disfrutar de exposiciones variadas, actividades participativas y muestras que mezclan arte urbano, fotografía y diseño, convirtiéndose en un punto de encuentro entre diversas generaciones.

Museo Larreta

Otra alternativa interesante es el Museo Nacional de Arte Decorativo, en Avenida del Libertador 1902. En este lugar, la elegancia arquitectónica del edificio se combina con una valiosa colección de objetos, muebles y obras que cuentan parte de la historia estética del país.

Quienes visiten Puerto Madero pueden acercarse al Palacio Libertad, ex CCK, donde una exposición única recorre un siglo de moda argentina a través del vestuario, permitiendo ver la evolución del estilo y la identidad nacional. Por último, el Museo Larreta ofrece una muestra dedicada al célebre ilusionista Fu Manchú, una figura que marcó la historia del entretenimiento con su estilo enigmático y su legado en la magia escénica.

