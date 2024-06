Con marchas en todo el país, se realizó Ni Una Menos con muchas críticas al gobierno de Javier Milei

"Una locutora leyó un documento, que fue consensuado por organizaciones y políticas. La concentración de esta tarde fue como aquella de 2015, cuando se llevó a cabo la primera marcha a partir del asesinato de la joven Chiara Páez en Santa Fe. A partir de allí, las mujeres dijeron basta de la violencia y salieron a la calle a pedir justicia y defender sus derechos", explicó Diego Fernández en el móvil de El Diario.

Ni una menos 3 Uno de los lemas apuntó al Gobierno por la falta de presupuesto en los programas. Mariano Fuchila

"Todo esto que está pasando, ¿no creen que es contra de las mujeres? ¿No ven un hilo de odio, de bronca hacia todo lo que logramos conseguir en estos tiempos?", manifestó una señora sobre la gestión que lleva adelante el Gobierno de La Libertad Avanza.

En tal sentido, otra señora expuso frente al micrófono de C5N la pérdida de derechos: "Cada vez estamos peor. Las mujeres con discapacidades no tienen laburo, no hay oportunidades ni igualdad de trabajo. ¡Hay que salir y manifestarse, no hay que quedarse sentados! No podemos dejar que suceda todo esto. Por ejemplo, cuando dejan alimentos en los depósitos, ¡no saben lo que es el hambre!".

Ni Una Menos: las concentraciones en todo el país

Ni una menos Mariano Fuchila