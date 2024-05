La polémica respuesta de Manuel Adorni sobre el asesinato de las tres mujeres en Barracas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado durante su conferencia de prensa de este lunes sobre las muertes de Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante. "Las condolencias a la familia, a la de todas las víctimas; también, por supuesto, las víctimas del episodio particular al que te referís", respondió.

"La reflexión cae por su propio peso: está claro que estas cosas no pueden seguir pasando, ni acá ni en ninguna otra parte del mundo", afirmó. Sin embargo, señaló que "no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo. Está mal, es terrible y es repudiable sea contra quien sea".

En relación a las acciones que se toman desde el Estado para contrarrestar los discursos y crímenes de odio, el portavoz explicó que "nuestra política de seguridad es un tema absolutamente integral que pasa tanto por este episodio como por cualquier otra cosa. No nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares".

Pensión en Barracas donde atacaron a cuatro mujeres El ataque ocurrió en un hotel familiar de Olavarría al 1600, en Barracas.

"La violencia de género y la violencia en general nos parece absolutamente repudiable. Me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo y hay muchas mujeres y hombres que sufren violencia", concluyó.

Según el relato de los vecinos, la agresión (que dejó tres víctimas fatales y una mujer herida) fue motivada por razones homoodiantes, ya que se trataba de dos parejas de mujeres lesbianas. El juez Edmundo Rabbione aún no determinó si impondrá un agravante por odio al género, orientación sexual o identidad de género.

"Este crimen de odio no es un hecho aislado y se enmarca en los discursos que se repiten irresponsablemente desde el gobierno nacional", sostuvieron desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, entre otros organismos que repudiaron el ataque.