28 de marzo de 2026 Inicio
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Confirman un nuevo feriado para el jueves 9 de abril en 2026: a qué se debe

Dos partidos bonaerenses celebrarán sus fechas de creación con asueto público. La medida afectará principalmente a empleados gubernamentales y sucursales del Banco Provincia en ambas jurisdicciones.

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El asueto del jueves 9 de abril responde a conmemoraciones de aniversarios fundacionales en dos partidos bonaerenses.

El asueto del jueves 9 de abril responde a conmemoraciones de aniversarios fundacionales en dos partidos bonaerenses.

  • El jueves 9 de abril de 2026 será día no laborable en Esteban Echeverría y Coronel Dorrego por sus aniversarios fundacionales.
  • El asueto alcanza al sector público local, con suspensión de actividades en dependencias estatales y bancos.
  • En el ámbito privado, la adhesión queda a criterio de cada empleador.
  • Se trata de un asueto municipal, por lo que no impacta en el resto del país como un feriado nacional.

El calendario de abril incorpora un asueto local que beneficiará específicamente a habitantes de dos partidos de la Provincia de Buenos Aires. El jueves 9 de abril se establecerá como día no laborable en Esteban Echeverría y Coronel Dorrego por conmemoración de sus respectivos aniversarios fundacionales, generando una pausa en medio de la semana para trabajadores del sector público de estas jurisdicciones bonaerenses durante el mes que marca la consolidación plena del otoño.

Abril tendrá un total de 30 días, con solo dos feriados nacionales. Luego del fin de semana largo, el resto del mes estará compuesto mayormente por semanas laborales completas.
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Las celebraciones fundacionales responden al sistema descentralizado argentino que permite a cada municipio establecer días especiales vinculados a hitos que marcaron su creación institucional. El reconocimiento de estos aniversarios mediante asuetos oficiales facilita la participación masiva en ceremonias, actos protocolares y actividades culturales.

Feriado

Por qué será feriado el jueves 9 de abril en 2026

El asueto del jueves 9 de abril responde a conmemoraciones de aniversarios fundacionales en dos partidos bonaerenses que comparten esta fecha emblemática en sus respectivas historias institucionales. Esteban Echeverría celebrará el aniversario de su creación oficial ocurrida el 9 de abril de 1913, constituyendo un momento histórico que estableció las bases administrativas y territoriales del distrito ubicado en el sur del conurbano bonaerense.

Esta jurisdicción comprende localidades importantes como Monte Grande, El Jagüel, Canning y Luis Guillón, todas afectadas por el asueto que implica cierre de dependencias municipales, suspensión de actividades en escuelas públicas y paralización de operaciones en sucursales del Banco Provincia ubicadas dentro del territorio del partido. Solo los servicios esenciales mantendrán funcionamiento para garantizar atención básica a la población durante la jornada conmemorativa.

Coronel Dorrego, partido ubicado en el sudoeste bonaerense, compartirá la fecha celebrando su propio aniversario fundacional. Esta conmemoración remite al 9 de abril de 1887, cuando se estableció oficialmente el distrito mediante creación formal de sus estructuras institucionales. Cada año, el municipio organiza actos conmemorativos, desfiles cívicos y encuentros comunitarios que involucran activamente a toda la población en el reconocimiento de su historia compartida.

Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como decisión optativa de cada empleador. La ubicación geográfica y el tipo de actividad económica influyen significativamente en estas decisiones, tales como comercios minoristas, industrias y servicios ubicados dentro de los límites de ambos partidos, los cuales podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender actividades.

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Oriente

Oriente

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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