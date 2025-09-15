15 de septiembre de 2025 Inicio
Con clases públicas, la UBA inició una semana de lucha contra el veto de Javier Milei

El decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara, dio clases en la escalinata del edificio para reclamar por la Ley de Financiamiento Universitario. El miércoles se realizará una nueva Marcha Federal.

Las clases públicas comenzaron la semana pasada en Plaza de Mayo.

Con una clase pública en las escalinatas de la Facultad de Derecho, la Universidad de Buenos Aires (UBA) inició este lunes una semana de lucha contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que tendrá su momento más importante el miércoles 17 con una nueva Marcha Federal.

La UBA convocó a la marcha universitaria contra el veto de Javier Milei.
La UBA convocó a la marcha universitaria contra el veto de Milei: "Esta ley es a favor de todos"

Las actividades comenzaron a las 9 con la clase pública que dictó el decano de la Facultad, Leandro Vergara. "El Congreso va a reunirse el 17 para ver si el veto se sostiene o si se apoya la Ley, que funciona de alguna manera como un paliativo. El deterioro se va a notar con el tiempo", advirtió en rueda de prensa.

"No es que mañana va a caer la educación argentina, pero va a ir entrando en una pendiente resbaladiza cuyo fondo es desconocido. Ahora, por ejemplo, está pasando que hay docentes de todas las facultades que se ven en la imposibilidad de seguir dando esa tarea, perdiendo de esa manera excelencia en la docencia", agregó.

En ese sentido, Vergara anticipó que la expectativa para el miércoles es "el rechazo del veto presidencial". "Nosotros confiamos que los legisladores que sancionan una ley por mayoría, una ley que es transversal, que atraviesa casi todas las fuerzas políticas, puedan sostener sus votos para insistir con la ley", sostuvo.

Clases Abiertas UBA Plaza de Mayo 10 septiembre 2025
El miércoles pasado se realizaron clases públicas en Plaza de Mayo.

El miércoles pasado se realizaron clases públicas en Plaza de Mayo.

La nueva Marcha Federal Universitaria se convocó para el miércoles a las 17 frente al Congreso, y se replicará también en otros puntos del país. Las medidas de fuerza comenzaron la semana pasada con más de 40 clases públicas que se dictaron en Plaza de Mayo.

El contundente video con que las universidades convocaron a la marcha contra el veto de Javier Milei

Las universidades públicas argentinas convocaron con un video que cuenta con el testimonio de varios estudiantes a la Marcha Universitaria Federal de este miércoles 17 de septiembre en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba garantizar recursos adicionales para el funcionamiento de las mismas y la recomposición salarial de sus trabajadores.

"Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la Universidad de excelencia que somos. Y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden", expresan en el comienzo de la grabación algunos alumnos.

"La universidad pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Porque universidad pública somos todos. Te estamos pidiendo que vengas a bancar la Ley de Financiamiento Universitario para seguir siendo los mejores, para seguir siendo tu orgullo", concluyen invitando a la sociedad a sumarse a la próxima movilización que buscará repetir la multitudinaria convocatoria de abril de 2024.

