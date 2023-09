Compre sin IVA: cómo y dónde reclamar si no depositan los reintegros

El programa Compre sin IVA ya rige en todo el país y muchos ciudadanos pueden acceder al beneficio que establece la devolución de la totalidad del impuesto sobre productos de la canasta básica que se compren y abonen con tarjeta de débito. El tope de devolución es de $18.800. En caso de que no se vean reflejado los reintegros, hay una web para hacer el reclamo de una manera muy sencilla.

Los motivos que pueden explicar el por qué determinadas personas no recibieron el reintegro son varios: desde que no cumplan con los requisitos o que no hayan abonado la compra con algunos de los medios habilitados para el beneficio.