El restaurante festivo de la Costanera que transforma la cena en una noche completa

Con vista al río, cocina estacional, una cava imponente y coctelería de autor, Sendero ofrece una experiencia que fluye entre platos, copas y música hasta convertirse en pista.

Sendero propone una nueva forma de vivir la noche porteña desde la Costanera Norte. Con vista abierta al Río de la Plata, el restaurante abrió en agosto de 2025 inspirado en los listening bars y restaurantes festivos de Europa y Estados Unidos, con una premisa clara: cenar bien, tomar buenos cócteles y dejar que la música transforme el espacio sin necesidad de moverse de lugar.

Una carta anclada en sabores reconocibles, pensada para compartir y quedarse.
El ambiente combina estética contemporánea y materiales naturales, con iluminación cálida, vegetación y una barra central que ordena la circulación del salón. Uno de sus grandes diferenciales es la imponente cava de 15 m2 de Moët & Chandon —única en el país— que alberga más de 250 botellas y respalda una oferta de vinos sólida y pensada para maridar toda la experiencia gastronómica.

La cocina, liderada por Juan Madero con asesoría de Martín Lukesch, ofrece una carta estacional y cosmopolita que se renueva cada cuatro meses. Basada en el vínculo con productores, vegetales agroecológicos y carnes de pastura, la propuesta invita a compartir entradas, platos de brasas y principales donde el producto es protagonista.

Sendero (50)

La coctelería es otro de los ejes del proyecto. Creada por Martín Suaya y ejecutada por Braian Costa, la carta recorre distintos “senderos” del mundo y exhibe combinaciones pensadas para acompañar cada momento de la noche. Entre los cócteles destacados se encuentran:

  • Ruta del Vino: una celebración de la uva en múltiples expresiones, con vino rosado, espumante, almíbar de flores, frambuesa y gelatina de naranja.
  • Camino de las Conservas: inspirado en la tradición rural argentina, combina Chardonnay, Carpano Bianco, mermelada de naranja y un sutil toque picante.

La experiencia se completa con la música del DJ residente Gonzalo Iribarren, cuyos sets —entre house, afro house y sonidos orgánicos— acompañan la energía del lugar desde la cena hasta la madrugada. Con el correr de las horas, las luces bajan, el ritmo sube y el restaurante se transforma en pista, consolidando a Sendero como uno de los nuevos referentes de la noche porteña frente al río.

Sendero (20)

Qué se puede pedir en Sendero

La carta combina entradas para compartir, brasas y platos principales, como los que se mencionan a continuación.

  • Ostras patagónicas, ceviche de pesca blanca, trucha curada, burrata y taquitos de langostinos crocantes.
  • Espárragos asados al carbón, buñuelos de kale y kimchi y empanadas de vacío fritas.
  • Truchón patagónico, lenguado con manteca de alcaparras, matambrito de cerdo, ojo de bife y bife de chorizo mariposa.
  • Milanesa de bife de chorizo, malfatti de salmón gratinados, risotto de espinacas, agnolottis de cabutia y curry verde de porotos mung.
  • Ensaladas frescas y postres para compartir.
Sendero (57)

Dónde queda Sendero

Sendero está ubicado en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Avenida Rafael Obligado 6600, con vista directa al río.

Cómo llegar

Se puede acceder fácilmente en auto desde el centro porteño por la Avenida Costanera Rafael Obligado, así como también mediante diversas líneas de colectivo que circulan por la zona norte de la ciudad.

Con una propuesta que integra gastronomía, vinos, coctelería y música en un mismo recorrido, Sendero se posiciona como uno de los restaurantes festivos más destacados de la noche porteña actual, ideal para quienes buscan disfrutar sin apuro y con vista al río.

