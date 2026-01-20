20 de enero de 2026 Inicio
El restaurante de zona norte que mantiene viva la tradición española desde hace más de dos décadas

La Vicente López es una propuesta gastronómica con historia familiar, recetas heredadas y una carta que recorre sabores clásicos de España a lo largo de todo el día.

La Vicente López es uno de esos restaurantes que forman parte del paisaje cotidiano de la zona norte y que, con el paso del tiempo, se transforman en un punto de referencia. Con 24 años de trayectoria como restaurante y más de un siglo de historia familiar ligada a la panadería, el proyecto conserva una identidad marcada por la cocina española, las recetas transmitidas de generación en generación y una dinámica pensada para diferentes momentos de la jornada.

Una carta anclada en sabores reconocibles, pensada para compartir y quedarse.
Fotografías familiares refuerzan el vínculo con la historia del lugar y funcionan como hilo conductor entre pasado y presente. El espacio invita a encuentros familiares, reuniones entre amigos o almuerzos y cenas en pareja, con una dinámica que se adapta a horarios diversos.

Qué puedo pedir en La Vicente López

La carta de La Vicente López recorre la cocina española tradicional y el recetario clásico de restaurante porteño, con preparaciones pensadas para acompañar distintos momentos del día. A lo largo del menú conviven desayunos, tapas, platos principales, opciones de mar y pastas caseras. Entre las alternativas que se pueden pedir se destacan:

  • Desayunos y meriendas con combos como Porteño (café con leche, medialunas y dulce de leche) y Natural (pan integral, palta, huevo, tomate cherry, queso crema y limonada de menta y jengibre), además de brunch con salmón ahumado, tostadas, miel y jugo de naranja.

  • Tapas españolas como pimientos de piquillo de Navarra y pimentón español; croquetas de jamón serrano; gambas al ajillo y tortilla española con chorizo colorado o la versión ibérica con jamón crudo y rúcula.

  • Carnes y platos de cuchara que incluyen osobuco milanés sobre risotto de azafrán, bife de chorizo Angus con manteca de hierbas y goulash húngaro con spatzle y boeuf bourguignon.

  • Cochinillo a la segoviana al horno de piedra, servido entero con patatas panaderas y hojas verdes, que se corta con plato según la tradición.

  • Cocina de mar con pesca del día de la costa argentina como chernia, abadejo, lenguado y truchón patagónico, además de cazuela de mariscos, paella a la valenciana y socarrat de gambas y chipirones con arroz Calasparra.

  • Pastas de elaboración propia, como sorrentinos de provolone, mozzarella, ricota y tomates secos, lasagna a la bolognesa y tagliatelle de huevo al pesto genovés.

Aperitivos, vinos y reuniones especiales

La carta de bebidas incluye vinos, cócteles clásicos y opciones sin alcohol. El horario de aperitivo se destaca con promociones que incluyen vermut, Aperol Spritz o cerveza tirada, mientras que por la tarde se ofrece Happy Hour con formato 2x1 con triolet de cortesía. Además, el salón del primer piso puede reservarse para encuentros privados, con menús personalizados y un espacio pensado para celebraciones.

Dónde queda La Vicente López

El restaurante está ubicado en Avenida Maipú 701, Vicente López. Abre de domingos a jueves de 7.30 a 24 h, y viernes y sábados de 7.30 a 1 h.

