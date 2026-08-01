La actriz volvió a captar todas las miradas, durante la presentación de la nueva película de Marvel, con una elección de vestuario que generó teorías entre los seguidores de la saga.

Este fue el look de Zendaya que volvió locos a los fans de Spider-Man : la protagonista sorprendió en la premiere de Spider-Man: Brand New Day en Los Ángeles con un impactante diseño que generó teorías entre los fanáticos, quienes creen que podría revelar pistas sobre el futuro de MJ en la película, ¿un spoiler oculto sobre su personaje?.

Zendaya volvió a convertirse en el centro de todas las miradas con su última aparición pública. La actriz llegó al estreno mundial de la próxima entrega de Marvel en Los Ángeles con un look de alto impacto que no solo deslumbró por su diseño, sino que también despertó todo tipo de teorías entre los seguidores de la saga del estudio estadounidense.

Fiel a su estilo de method dressing —una tendencia en la que los actores incorporan referencias de sus personajes en sus looks de promoción—, la estrella de Hollywood eligió un estilismo con una fuerte inspiración arácnida , siguiendo la estética oscura que había utilizado durante toda la gira de la produccion. El detalle no pasó desapercibido para los fans de Spider-Man, quienes comenzaron a preguntarse si el atuendo escondía un mensaje relacionado con la historia de MJ, el rol que interpreta la actriz y el interés amoroso de Peter Parker.

Para la gran premiere en Los Ángeles, Zendaya apostó por una pieza de alta costura de la firma Ashi Studio , perteneciente a la colección otoño/invierno 2026-2027. El diseño combinaba una silueta arquitectónica con detalles que recordaban al mundo de las arañas : un cuerpo tipo corsé, una estructura rígida en la falda y elementos que trepaban por la zona de los hombros y la clavícula, evocando formas similares a patas o antenas.

El vestido negro , con una estética elegante y misteriosa, reforzó una elección que la estrella de la alfombra roja había repetido durante la promoción de la película: alejarse de los clásicos colores rojo y azul asociados a Spider-Man y apostar por una imagen más oscura y enigmática.

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La elección del color oscuro fue uno de los elementos que más llamó la atención de los seguidores. Algunos fanáticos interpretaron estos estilismos como una posible señal de que algo importante podría ocurrirle al personaje de MJ dentro del film. En redes sociales comenzaron a multiplicarse comentarios y teorías sobre un posible giro dramático en la historia. Muchos usuarios señalaron que la actriz parecía estar enviando pistas a través de sus elecciones de vestuario. Frases como “algo le pasa a su personaje” o “Zendaya nos está avisando con esos vestidos negros” se viralizaron entre los seguidores de la saga, aunque por el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre el destino de MJ.

Durante toda la gira promocional de Spider-Man: Brand New Day, la referente de estilo y Tom Holland convirtieron cada aparición pública en una oportunidad para jugar con referencias visuales de sus personajes. Mientras Zendaya apostó por una estética más oscura, gótica y vinculada con las arañas, Tom Holland incorporó guiños al traje del superhéroe, incluyendo un look rojo para la premiere de Los Ángeles inspirado directamente en Spider-Man.

La pareja logró transformar la alfombra roja en una extensión del universo de Marvel, haciendo que cada nuevo outfit se convirtiera en una posible pista para los fanáticos. Más allá de si el vestido de la artista estadounidense esconde o no un spoiler, la actriz volvió a demostrar por qué es considerada una de las grandes referentes actuales de la moda: sus looks no solo acompañan una película, también cuentan una historia.