Cómo se vería la Antártida si no tuviera hielo según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ha demostrado, una y otra vez, la capacidad que tiene para crear imágenes permitiéndonos conocer escenarios inimaginables que por cuestiones temporales no pudimos ver o no podríamos llegar a ver. Es cierto que estas fotografías, en varias ocasiones, son subjetivas, sin embargo, no deja de sorprender al ser humano. En este sentido, la tecnología volvió a dar que hablar porque en las últimas horas -luego de la consulta de un usuario- reveló cómo se vería la Antártida si no tuviera hielo.