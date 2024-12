Cómo se considera el Día de Reyes en enero de 2025: ¿es feriado?

El calendario argentino de feriados del 2025 ya es oficial. Luego de que el Gobierno nacional publicara la información, los argentinos pueden conocer como quedaron establecidos los fines de semana largo, los días no laborables y los inamovibles. En este sentido, podremos conocer c ómo se considera el Día de Reyes en enero de 2025.

Los feriados inamovibles y trasladables se fijan de acuerdo a la ley 27.399, también llamada de Establecimiento de Feriados y Fines se semana largos. Además, el Gobierno ya había anunciado cuáles serán los días no laborables turísticos del 2025. Conocé los detalles.

Qué sucede con el Día de Reyes en Argentina en 2025: ¿es feriado?

La fecha del Día de Reyes no está incluida en el calendario oficial de feriados establecido para el 2025. Por lo tanto, al no formar parte del almanaque elaborado por el Ministerio del Interior, no es considerado un feriado. De esta manera, el único del mes de enero del próximo año será el 1 de enero.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024

Feriados inamovibles

Miércoles 1° de enero : Año Nuevo (feriado inamovible)

: Año Nuevo (feriado inamovible) Lunes 3 y martes 4 de marzo : Carnaval (feriado inamovible)

: Carnaval (feriado inamovible) Lunes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible) Miércoles 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) Viernes 18 de abril : Viernes Santo (feriado inamovible)

: Viernes Santo (feriado inamovible) Jueves 1° de mayo : Día del Trabajador (feriado inamovible)

: Día del Trabajador (feriado inamovible) Domingo 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible) Miércoles 9 de julio : Día de la Independencia (feriado inamovible)

: Día de la Independencia (feriado inamovible) Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Feriados trasladables

Lunes 16 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio)

: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio) Viernes 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible) Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos