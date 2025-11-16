A cuánto llega la multa por circular sin patente en Buenos Aires y CABA en el final del 2025

16 de noviembre de 2025 Inicio
Las sanciones por circular sin identificación visible aumentaron. Los valores dependen de la Unidad Fija y se ubican entre los más altos del sistema de infracciones.

Estas sanciones tienen como objetivo reforzar la seguridad vial y reducir conductas de riesgo en calles y rutas de ambas jurisdicciones.

  • Las multas por circular sin patente aumentaron en Buenos Aires y CABA hacia fines de 2025.
  • Los valores se calculan según la Unidad Fija, que depende del precio de la nafta informado por el ACA.
  • Las sanciones por no tener la identificación visible son de las más altas entre todas las infracciones vigentes.
  • Cada jurisdicción aplica montos distintos y actualizó además el resto del cuadro tarifario para el tránsito.

La actualización de las multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad volvió a poner en foco una de las faltas más comunes: circular sin patente. El final de este año llegó con importantes aumentos y valores que pueden impactar fuerte en el bolsillo de cualquier conductor que no tenga la identificación visible y en buen estado.

Ambas jurisdicciones ajustaron sus cuadros tarifarios en función de la Unidad Fija, un sistema que toma como referencia el precio de la nafta informado por el Automóvil Club Argentino. Este método, vigente hace años, permite que los montos se actualicen automáticamente según la variación del mercado, lo que resulta en sanciones más elevadas en períodos de aumentos constantes.

La normativa es clara en todo el país, esta indica que los vehículos deben circular con ambas chapas colocadas, sin obstrucciones y en lugares reglamentarios. Cuando esto no ocurre, la multa puede variar según la zona, pero en todos los casos se considera una infracción de gravedad, con sanciones económicas altas y posibles complicaciones legales si ocurre un siniestro.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires

Qué multa podés recibir por circular sin patente en Buenos Aires y CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, cada Unidad Fija equivale al 50% del valor del litro de nafta Súper. Con ese cálculo, circular sin patente puede implicar una sanción de hasta 1.000 UF, lo que ubica el monto cercano a los $798.000 hacia fines de 2025.

En la provincia de Buenos Aires, la equivalencia es distinta, ya que una UF representa el valor completo del litro de nafta Súper. En este lugar, las multas van de 50 a 100 UF, lo que se traduce en importes de entre $80.300 y $160.600 según la actualización vigente. La provincia también recuerda que las patentes provisorias solo son válidas durante 60 días y deben estar exhibidas de forma visible en parabrisas y luneta.

Multa Buenos Aires

Cuál es el costo de las multas de tránsito en noviembre 2025

En CABA

El cuadro tarifario actualizado incluye sanciones que abarcan desde infracciones leves hasta faltas graves:

  • Exceso de velocidad leve: $55.895,70
  • Exceso de velocidad grave (más de 140 km/h): $3.194.040
  • Mal estacionamiento: $79.851
  • No tener VTV vigente: $79.851
  • Estacionar en carriles exclusivos o Metrobus: $119.776,50
  • Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553
  • Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430
  • Tapar la patente: $798.510
  • Pasar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020
  • Manejar usando el celular: $159.702
  • No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50
  • Colarse en peajes de AUSA: $119.776,50
  • No usar cinturón de seguridad: $79.851
  • Conducir con auriculares: $79.851
  • No portar licencia de conducir: $39.925,50
  • Vidrios polarizados fuera de norma: $39.925,50

En Buenos Aires

La provincia también ajustó sus valores, con montos que responden a la misma fórmula de actualización por UF:

  • Exceso de velocidad (150 a 1.000 UF): entre $240.900 y $1.606.000
  • Conducir alcoholizado o bajo efectos de estupefacientes (200 a 1.000 UF): de $481.800 a $1.606.000
  • No tener seguro (50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500
  • Circular sin VTV (300 a 1.000 UF): entre $481.800 y $1.606.000
  • Ir en contramano o por banquina (200 a 1.000 UF): de $481.800 a $1.606.000
  • Usar el celular mientras se maneja (100 a 200 UF): de $143.500 a $287.000
  • Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): de $143.500 a $717.500
  • Mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $80.300 a $160.600
  • No usar cinturón o casco (100 a 500 UF): de $143.500 a $717.500
  • Manejarsin patente (50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500
  • Negarse a mostrar documentación (100 a 500 UF): de $143.500 a $717.500

