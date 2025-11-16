A cuánto llega la multa por circular sin patente en Buenos Aires y CABA en el final del 2025

Estas sanciones tienen como objetivo reforzar la seguridad vial y reducir conductas de riesgo en calles y rutas de ambas jurisdicciones.
Las multas por circular sin patente aumentaron en Buenos Aires y CABA hacia fines de 2025.
Los valores se calculan según la Unidad Fija, que depende del precio de la nafta informado por el ACA.
Las sanciones por no tener la identificación visible son de las más altas entre todas las infracciones vigentes.
Cada jurisdicción aplica montos distintos y actualizó además el resto del cuadro tarifario para el tránsito.
La actualización de las multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad volvió a poner en foco una de las faltas más comunes: circular sin patente. El final de este año llegó con importantes aumentos y valores que pueden impactar fuerte en el bolsillo de cualquier conductor que no tenga la identificación visible y en buen estado.
Ambas jurisdicciones ajustaron sus cuadros tarifarios en función de la Unidad Fija, un sistema que toma como referencia el precio de la nafta informado por el Automóvil Club Argentino. Este método, vigente hace años, permite que los montos se actualicen automáticamente según la variación del mercado, lo que resulta en sanciones más elevadas en períodos de aumentos constantes.
La normativa es clara en todo el país, esta indica que los vehículos deben circular con ambas chapas colocadas, sin obstrucciones y en lugares reglamentarios. Cuando esto no ocurre, la multa puede variar según la zona, pero en todos los casos se considera una infracción de gravedad, con sanciones económicas altas y posibles complicaciones legales si ocurre un siniestro.
Qué multa podés recibir por circular sin patente en Buenos Aires y CABA
En la Ciudad de Buenos Aires, cada Unidad Fija equivale al 50% del valor del litro de nafta Súper. Con ese cálculo, circular sin patente puede implicar una sanción de hasta 1.000 UF, lo que ubica el monto cercano a los $798.000 hacia fines de 2025.
En la provincia de Buenos Aires, la equivalencia es distinta, ya que una UF representa el valor completo del litro de nafta Súper. En este lugar, las multas van de 50 a 100 UF, lo que se traduce en importes de entre $80.300 y $160.600 según la actualización vigente. La provincia también recuerda que las patentes provisorias solo son válidas durante 60 días y deben estar exhibidas de forma visible en parabrisas y luneta.
Cuál es el costo de las multas de tránsito en noviembre 2025
En CABA
El cuadro tarifario actualizado incluye sanciones que abarcan desde infracciones leves hasta faltas graves:
Exceso de velocidad leve: $55.895,70
Exceso de velocidad grave (más de 140 km/h): $3.194.040
Mal estacionamiento: $79.851
No tener VTV vigente: $79.851
Estacionar en carriles exclusivos o Metrobus: $119.776,50
Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553
Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430
Tapar la patente: $798.510
Pasar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020
Manejar usando el celular: $159.702
No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50
Colarse en peajes de AUSA: $119.776,50
No usar cinturón de seguridad: $79.851
Conducir con auriculares: $79.851
No portar licencia de conducir: $39.925,50
Vidrios polarizados fuera de norma: $39.925,50
En Buenos Aires
La provincia también ajustó sus valores, con montos que responden a la misma fórmula de actualización por UF:
Exceso de velocidad (150 a 1.000 UF): entre $240.900 y $1.606.000
Conducir alcoholizado o bajo efectos de estupefacientes (200 a 1.000 UF): de $481.800 a $1.606.000
No tener seguro (50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500
Circular sin VTV (300 a 1.000 UF): entre $481.800 y $1.606.000
Ir en contramano o por banquina (200 a 1.000 UF): de $481.800 a $1.606.000
Usar el celular mientras se maneja (100 a 200 UF): de $143.500 a $287.000
Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): de $143.500 a $717.500
Mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $80.300 a $160.600
No usar cinturón o casco (100 a 500 UF): de $143.500 a $717.500
Manejarsin patente (50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500
Negarse a mostrar documentación (100 a 500 UF): de $143.500 a $717.500