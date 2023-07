Cómo pagar una factura vencida de EDESUR.

Una de las consecuencias del aumentos de los servicios como luz, gas, agua, etc., es acumular facturas impagas y para evitar un corte en el suministro de los servicios, las empresas prestadoras envían un aviso de corte para que el usuario tenga la posibilidad de abonar el saldo impago y así evitar el corte definitivo.

En el caso de que no se haya podido llegar a una solución, las empresas deben notificar por escrito que no se ha llevado a cabo el pago y que se procederá a tomar otras medidas. Es importante que estas notificaciones por escrito sean certificadas y si de esta forma no se consigue que el cliente salde su deuda se procederá a comunicar por medio de un burofax. Luego será el turno de tomar medidas más serias como un reclamo judicial.

Calculadora.jpg Qué formas tengo para pagar la factura vencida de EDESUR.

Qué formas tengo para pagar la factura vencida de EDESUR

Home banking

Podés pagar la factura de Edesur a través de home banking.

a través de home banking. Podés utilizar PagoMisCuentas.com y Link Pagos.

Entidades no bancarias

Pagos QR con billeteras virtuales

Clientes T1, T2 y T3: pueden abonar escaneando el QR de la factura.

Provincia NET Pagos

Clientes T1, T2 y T3: pueden abonar con factura o número de cliente un monto $500.000.

Rapipago

Clientes T1, T2 y T3: pueden abonar con factura o número de cliente un monto $500.000.

Pago Fácil

Clientes T1, T2 y T3: pueden abonar con factura o número de cliente un monto $500.000.

Cobro Express

Clientes T1, T2 y T3: hasta el 2° vencimiento, sin límite de monto.

Cajeros automáticos

Podés abonar tu factura en terminales automáticas de las redes Banelco y Link:

Banelco

Ingresá los primeros 10 dígitos de tu número de cliente de Edesur. Hasta 2º vencimiento.

Para clientes T2 y T3, ingresá 00 y tu número de cliente. Hasta 1º vencimiento.

Link

Ingresá 009 + los primeros 10 dígitos de tu número de cliente de Edesur. Hasta 2º vencimiento.

Para clientes T2 y T3, ingresá 00 y tu número de cliente. Hasta 1º vencimiento.

En caja de bancos

Las siguientes entidades podés pagar la factura de Edesur a través de sus cajas de atención al público bajo las siguientes condiciones: