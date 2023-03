Cómo colocar la cama, según el Feng Shui

Según el Feng Shui , la posición de la cama no es un dato menor. Dentro del dormitorio es fundamental tenerlo en cuenta para descansar adecuadamente y despertar sin sentir agotamiento .

La cabecera de la cama según el Feng Shui

La primera regla indica que la cama no debe estar ubicada justo frente a la puerta o debajo de la ventana, lo ideal es que la cabecera esté pegada a la pared más alejada de la puerta.

Para el Feng Shui, una cama sin cabecera es sinónimo de inestabilidad e inseguridad en la vida. Es por eso que es preferible las camas que cuentan con este elemento sean solidos y que estén apoyadas en una pared en la que no haya ni ventanas y tampoco espejos. Sin embargo, no es inflexible, ya que, en caso de que no pueda evitarlo, podrá apoyar la cabecera sobre ese lateral del dormitorio pero procurando tapar la ventana con una cortina.

Por otro lado, según el Feng Shui, es aconsejable evitar tener elementos colgantes sobre la cabecera de la cama. En caso de que desee decorar la pared en la que está apoyada la cama, se recomienda que lo haga con objetos no muy pesados. Y, no menos importante, no coloque ventiladores de techo en el dormitorio.

Los laterales de la cama no deben estar apoyados sobre las paredes. Es imprescindible que se pueda acceder a la misma por ambos costados. Y, si es posible, coloque una mesita de luz sobre cada orilla.

Feng Shui Los tips del Feng Shui a tener en cuenta para un mejor descanso.

Los colores de la cama según el Feng Shui

Los colores para el Feng Shui no pasa a un segundo plano. Además de la ubicación, se debe prestar atención a los colores para nuestro bienestar. Es decir, se sugiere que escoja ropa de cama (sábanas, fundas de almohada, mantas, etc.) con colores suaves para evocar tranquilidad y ayuda a un buen descanso.