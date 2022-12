Cómo alimentarse en Navidad y Año Nuevo sin caer en excesos 

Tanto en Navidad como en Año Nuevo , las reuniones entre amigos y familiares se multiplican. Pero con una particularidad, uno de los principales protagonistas es la comida . Frente a este panorama, caer en excesos es muy fácil pero no imposible, existen diferentes consejos a tener en cuenta para que "el día después" no pase factura .

En un período tan corto de tiempo, como son las dos noches de festejos entre el 24 y 25, por ejemplo. El consumo de comida se multiplica, en un punto por la variedad y cantidad de opciones a la hora de cenar.

"Es importante en estas horas previas a las fiestas es no llegar con hambre. Tener una alimentación fraccionada, si vos comes despacio, saboreas y sostener el bocado más tiempo", aclaró Silvestro. La idea es no llegar con hambre a la noche, no sirve.

La nutricionista recomendó que antes de la cena se trate de hacer una merienda que involucre un licuado de fruta que de energía y saciedad.

En esta línea en cuanto al alcohol y el postre, recomendó que por cada copa de alcohol se consuma de a 1 a 2 copas de agua en paralelo, no gaseosa porque no hidrata. En cuanto a la mesa dulce explicó que "podemos consumir una porción de plato de postre, tenemos que registrar las comidas que uno va a realizar, no sacar de la fuente porque se pierde el dominio de lo que significa la porción".

"Uno tiene que elegir la comida, no que la comida te elija a vos", señaló Silvestro, porque el principal problema son las cantidades. Hasta 20 minutos es lo que se puede registrar del sabor de una comida.