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A tres años de la muerte de Ricardo Iorio, levantaron un imponente monumento en las sierras de Coronel Suárez

La escultura rinde homenaje al líder de Almafuerte en el territorio donde vivió sus últimos años. Diseñada por su amigo Rodolfo "Roppo" Marsch, la obra se eleva hasta los diez metros con una lanza que sostiene la bandera argentina.

La obra se encuentra en un paraje cercano a Coronel Suárez.

La obra se encuentra en un paraje cercano a Coronel Suárez.

Instagram/marianobadana

A tres años del fallecimiento de Ricardo Iorio, referente del heavy metal argentino y fundador de bandas históricas como V8, Hermética y Almafuerte, sus seguidores volvieron a convocar una multitudinaria jornada en las sierras del partido de Coronel Suárez, zona donde el artista decidió instalarse en la última etapa de su vida, para inaugurar una colosal escultura que inmortaliza su silueta.

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El escultor Roppo Marsch levantó el monumento de casi seis metros en las sierras de Coronel Suárez para cumplir un deseo del propio músico.

El escultor Roppo Marsch levantó el monumento de casi seis metros en las sierras de Coronel Suárez para cumplir un deseo del propio músico.

La estructura principal alcanza casi seis metros de altura y representa al músico vistiendo sus prendas más características, entre las que destacan un sobretodo y un poncho. Al sumar una lanza metálica que servirá como mástil para la bandera argentina, el conjunto monumental llega a rozar los diez a once metros de elevación. El proyecto fue llevado a cabo por el escultor Rodolfo "Roppo" Marsch junto a su hijo Ian, con la colaboración de allegados y la asistencia del Municipio de Coronel Suárez, que aportó materiales para la base de hormigón.

El origen de este homenaje póstumo guarda una historia muy particular ligada a los deseos del propio cantante. Según relató Marsch, la idea inicial surgió a partir de una propuesta de Iorio para reivindicar la figura del cacique Pichihuinca, un personaje histórico de la región serrana. Luego de la trágica partida del líder metalero, ocurrida el 24 de octubre de 2023 tras sufrir un infarto a los 61 años, el artista plástico decidió retomar el trabajo para incorporar también la figura de su amigo.

El proyecto fue llevado a cabo por el escultor Rodolfo “Roppo” Marsch junto a su hijo Ian, con la colaboración de allegados y la asistencia del Municipio de Coronel Suárez.

El proyecto fue llevado a cabo por el escultor Rodolfo “Roppo” Marsch junto a su hijo Ian, con la colaboración de allegados y la asistencia del Municipio de Coronel Suárez.

Con motivo del aniversario, un grupo de fanáticos y brigadas metaleras se movilizaron hasta el paraje rural para acompañar la jornada de preinauguración. Entre lloviznas, música y el humo de un asado al costado del camino, los admiradores celebraron el emplazamiento mientras la bandera argentina flameaba en lo más alto del monumento. Los organizadores destacaron que este sitio busca convertirse en un punto permanente de encuentro y memoria para los seguidores del heavy metal nacional.

Aunque las condiciones climáticas en la zona serrana obligaron a ajustar los tiempos de trabajo, la fecha tentativa para la inauguración oficial quedó fijada para el próximo 20 de noviembre. La elección coincide de forma simbólica con el Día de la Soberanía Nacional, fecha afín al marcado perfil patriótico que tiñó la última etapa creativa de Iorio. Además, como parte de las actividades conmemorativas, el Polideportivo Municipal de Coronel Suárez albergará un festival de rock con el fin de destinar parte de la recaudación a concluir los últimos detalles de la obra.

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