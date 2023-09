Clientes y empleados acusan a una empresa de turismo por estafa 

Clientes y empleados denuncian por estafa a la agencia de turismo “Sin Escala”, radicada en Dolores, luego de que sus oficinas aparecieran cerradas y los dueños no aparezcan tras múltiples denuncias por viajes que no fueron concretados.

En la web del Ministerio de Turismo y Deportes de La Nación, figura el nombre de Carolina Soledad Lara como la profesional que prestó su matrícula para habilitar la agencia de viajes.

sin escala.webp

La empresa presenta más de 40 denuncias en el Ministerio de Turismo de la Nación, todas relacionadas con incumplimientos contractuales. Y desde el 31 de agosto su dueño dejó de responder mensajes y dejó a los empleados con sueldos adeudados e indemnizaciones.

La palabra de los estafados por la agencia “Sin Escala”

Mariela, una de las personas damnificadas por el empresa de turismo, describió en C5N como fue su caso. “Yo saqué pasajes el 27 de julio para ir a Calafate, primero me contacte por instagram luego lo hicieron por Whatsap. Me habló una chica, Florencia de Sin Escala, me dijo que fecha queres sacar y ese mismo dia me sacó pasajes y estadía para Calafate del 14 al 17 de septiembre”.

Posterior a ello “saqué pasajes, pague todo de una y bueno confié”. Fue en ese momento donde comenzaron las sospechas: “Hasta que el jueves pasado, empieza la pagina, los empleados a poner las fotos de ellos y no entendía nada. Había comentarios buenos y malas. Subieron las fotos de los responsables, los dueños y empecé a dudar”.

Los propios empleados de “Sin Escala” escracharon a sus dueños

En las redes sociales de la empresa, los trabajadores compartieron distintas publicaciones desprendiéndose de las denuncias y denunciando a los propietarios.

“Los empleados de viajes y turismo Sin Escala SRL informamos a nuestros clientes y público en general, que en el día de la fecha, hemos perdido contacto con el dueño de la misma SRL. Ángel Manuel Cerillano por causas que desconocemos, dejando impagos todos los haberes, deudas y compromisos asumidos por la empresa con sus proveedores de esta situación que hacemos pública se realizará la correspondiente denuncia judicial".