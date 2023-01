Clic Mayores, la cruzada que emprendió una pareja de docentes para reducir la brecha digital en adultos mayores

Resistir en Verde: el impacto de la derogación del fallo Roe vs. Wade en EEUU y Latinoamérica

A partir de los cursos y talleres gratuitos de Clic Mayores, el objetivo es que adultos mayores que tienen poco o nulo conocimiento en herramientas digitales, computación o celulares adquieran los conocimientos para conectarse a ese mundo digital que les es ajeno.

"Lo que los incentiva a las personas mayores primero es el poder acceder a los dispositivos celulares, antes eran las computadoras y el querer comunicarse con los hijos que estaban lejos”, reconoció Virginia Tejada Andrade en una entrevista con C5N.com.

Antes de emprenderse en esa travesía, Andrade trabajaba como asistente de gerencia en Ecuador y Juan Manuel Zuppelli se desarrollaba como programador. A ambos los unió el mismo ideal: luchar para lograr acortar la diferencia en el acceso y conocimientos de las TICs en este grupo etario.

Por el momento, el proyecto se solventa económicamente de su propio bolsillo: "Es la manera de hacer nuestra obra social con la comunidad", y aseguró que seguir adelante no ha sido un trabajo fácil.

Entre los adultos de 60 a 74 años el porcentaje que utiliza TIC es del 84,2%, mientras que sólo el 53% de las personas mayores de 75 años utiliza tecnología (celular, computadora e internet), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Dosier estadístico de la personas adultas del INDEC (Octubre 2021) INDEC

Clic Mayores: la cruzada de la alfabetización digital

Clic Mayores (@ClicMayores) es un campus virtual académico de capacitación en Tecnología con el foco en la alfabetización digital dirigida a adultos y adultos mayores, cuyos creadores vieron que había una gran disparidad con respecto a la brecha digital.

La historia de esta pareja de una asistente de gerencia nacida en Ecuador y un analista programador argentino comenzó en Ecuador, hace 15 años, en las comunidades rurales cercanas a la capital de Quito, donde presenciaron que había cajas de ahorro de diferentes poblaciones rurales tenían un sistema contable y quienes las administraban no sabían usarlo.

Esta cruzada de alfabetización digital siguió en la Argentina donde trabajaron en las escuelas de inserción laboral en Vicente López, después siguieron con mentorías para el gobierno ecuatoriano y capacitaciones para Colombia. Finalmente su proyecto familiar y laboral decidió por Argentina cuando llegaron los hijos.

Clases de alfabetización digital de Clic Mayores Redes Sociales

La alfabetización digital desde cero

Los creadores de Clic Mayores detallaron que las personas llegan a sus clases de forma temerosa, primero con el miedo de dañar el dispositivo o la computadora y con el pasar de los días se va creando el vínculo entre el profesor y el alumno para perder ese miedo.

"Lo importante es la contención dentro de la clase. Que la persona que está oyendo y aprendiendo de mi pierda el miedo es fundamental porque se podría enseñar de una manera rápido pero si yo no me llego a vincular con el alumno o con la alumna no hay manera de que puedan retener en su memoria lo que le estoy enseñando", detallaron.

La metodología de la enseñanza es a través de la vivencia de un matrimonio en la vida y un equipo de trabajo, a partir de sus experiencias particulares y sociales para que los adultos mayores vayan ganando confianza en el manejo de las TIC: "Ponemos ejemplos de la vida diaria para que ellos puedan relacionar el momento con el aprendizaje y que a través de un momento agradable puedan aprender",

De acuerdo con la experiencia de los docentes, el temor es lo primero que presenta el adulto y adulto mayor cuando inicia el curso y depende de la empatía que tengan con el alumno adulto y adulto mayor "para sacar o romper esa barrera" y el miedo a romper el celular o la computadora.

“No creo que la educación sea solo para unos alumnos sino para todos. Hay que saber qué le está pasando a la otra persona y ponerse en los zapatos del otro para seguir avanzando”, enfatizaron.

Clic Mayores El campus virtual tecnológico busca achicar la brecha digital en adultos y adultos mayores. Redes Sociales

Quiénes eligen acortar la brecha digital

Entre los estudiantes interesados en capacitarse en las TICs hay más mujeres que hombres, aunque con la pandemia "se emparejaron bastante estas estadísticas", según los fundadores de la plataforma académica para la inclusión digital de adultos y adultos mayores.

Los docentes advirtieron que a partir de la pandemia tuvieron miles de consultas sobre cómo manejar la herramienta del Zoom y cómo manejarse con las redes sociales para poder cumplir con los requerimientos que las empresas pedían a los profesionales.

En 2021 brindaron cursos personalizados para los profesionales de la Salud abocados a la temática del adulto mayor como fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, fisioterapeutas, inclusive psiquiatras y doctores que necesitaron actualizarse con conocimientos de tecnología, todos mayores de 50 y 60 años.

En estos años muchos volvieron porque necesitaron actualizarse en ciertos conocimientos que si bien tenían debían reforzarlos , y ese espacio fue Clic Mayores inició el Primer Congreso de Tecnología para las Personas Mayores (incluidos los profesionales), en 2021 y la edición 2022 con la participación del referente youtuber de la tercera edad @elangelito. Es un técnico electricista de Arroyito que tiene más de un millón de suscriptores en su canal y que compartió como fue su inicio con la tecnología.

"Dejé de ser una analfabeta digital"

Entre los alumnos de Clic Mayores hay una variedad de profesionales, no profesionales, y jubilados que se animaron a achicar una brecha que los alejaba de la virtualidad.

"Dejé de ser una analfabeta digital y valoro la paciencia y la habilidad para enseñarnos", destacó Cristina Abregu, jubilada y exalumna a este medio. Mientras que Mirta De Gregorio, docente jubilada de 72 años, expresó: "Son dos profesores excelentes y merecedores del premio (Premios Sadosky) que han recibido por su trayectoria y su enseñanza".

Ganadores de los Premios Sadosky

Clic Mayores ganó los Premios Sadosky en la temática Industria, dentro de la categoría Inclusión Digital, en la última edición del 2022, bajo la organización de la Cámara de la Industria Argentina del Software de Argentina (CESSI).

Los Premios Sadosky nacieron en el año 2005, para distinguir a todas aquellas personas, instituciones, organismos y empresas de la Argentina que se destacaron por aplicar talento en la innovación tecnológica, en homenaje al científico argentino Manuel Sadosky, como reconocimiento a la promoción de las ciencias informáticas.