Ciclo lectivo 2026: el Gobierno acordó con las provincias que habrá al menos 190 días de clases El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado donde señaló que las 24 jurisdicciones decidieron mantener el mínimo de clases y las 760 horas reloj en primaria y 900 en secundaria. La decisión fue acordada durante la Asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación. Por







Un día de clase efectivo será cuando se cumplan al menos 4 horas. Télam

El Ministerio de Capital Humano anunció este martes que el Gobierno acordó con las 24 provincias que habrá al menos 190 días de clases en el ciclo lectivo 2026. La decisión fue acordada durante la Asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación donde las 24 jurisdicciones decidieron mantener las 760 horas reloj en primaria y 900 en secundaria.

De esta manera, señalaron en un comunicado que "el Gobierno nacional avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24" que "establece que será considerado como día de clase efectivo en los niveles primario y secundario, aquel en el que se haya completado un piso mínimo de 4 horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/1988244544735826407&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/Wb3KYEoCvQ — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) November 11, 2025 En la reunión además quedó establecido que "en caso de no cumplir con la carga horaria de 190 días de clase efectivos (760 horas reloj), en el nivel primario, deberán articularse distintas medidas de recuperación para garantizar el piso. Para el nivel secundario, se contempla un piso mínimo de 900 horas reloj; y para nivel inicial un mínimo de 570 horas reloj".

Según el publicado , la medición en horas permitirá “un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y ofrecerá “una unidad de medida comparable con estándares establecidos a nivel internacional”. Finalmente, la resolución aprobada dispone que la Secretaría del Consejo Federal de Educación publique, a partir de diciembre de 2025, el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción.

Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases, provincia por provincia 12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

18 de diciembre: Santa Cruz.

19 de diciembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.

22 de diciembre: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

26 de diciembre: La Pampa.