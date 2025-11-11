Se abre la inscripción para ingresar a la UBA en 2026: cuáles son los requisitos y dónde anotarse Del 14 al 28 de noviembre estará disponible la inscripción al Ciclo Básico Común para aquellos alumnos que nunca se hayan anotado en la universidad. Por







La Universidad de Buenos Aires (UBA) dio a conocer la fecha de inscripción para el Ciclo Básico Común (CBU). La misma será del 14 al 28 de noviembre y estará disponible para alumnos que nunca se hayan anotado en la universidad y tengan intenciones de empezar una carrera en 2026.

El proceso de inscripción consta de 3 pasos: preinscripción online (que comienza el 14), presentación de la documentación, y selección de sede y turno en la web del CBC. Para comenzar el proceso, los aspirantes deberán seguir la guía de pasos disponible en la sección de inscripciones de la web: https://www.cbc.uba.ar.

El CBC forma parte del primer año de todas las carreras de la UBA. Consta de seis materias: dos según la orientación, dos específicas de la carrera y dos comunes. Se podrán cursar hasta tres materias por cuatrimestre, cada una con dos evaluaciones parciales.

uba 2 Inscripción para la UBA: cuáles son los requisitos y documentación necesaria El ingreso a la UBA es irrestricto y sin examen de ingreso. Los estudios de grado en la UBA son gratuitos. Para realizar el proceso de inscripción, se necesita tener el DNI argentino vigente.

Estudios secundarios Se necesita también el certificado de estudios medios completos (título secundario) legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se realiza a través de TAD (Trámites a Distancia) seleccionando la opción de "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios".

Si el título aún no ha sido emitido, se debe presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite. Además, en febrero de 2026 también estarán habilitados los siguientes trámites: Pre-ingreso a la UBA: para quienes aún no lo hayan realizado.

Re-matriculación: para estudiantes del CBC que no cuenten con usuario en SIU Guaraní.

Cambio de carrera: para quienes deseen modificar su carrera y ya tengan usuario SIU Guaraní.

Simultaneidad de carrera: para quienes quieran cursar dos carreras al mismo tiempo y ya cuenten con SIU Guaraní.