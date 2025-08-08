8 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblito escondido donde se puede descansar como en ningún otro lado

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un rincón rural invita a desconectarse entre calles de tierra, platos caseros y paisajes que invitan a bajar un cambio.

Por
A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un pueblo que quedó olvidado cuando cerraron la línea de tren.

Planeta Urbano

A poco más de una hora y media de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires, se esconde un pequeño poblado que parece resistirse al paso del tiempo y descansar como en ningún otro punto de la Argentina. El camino que lleva hasta allí va dejando atrás el bullicio urbano para dar lugar a senderos de tierra, árboles que bordean las calles y un silencio de campo que impone otro ritmo. Es ese tipo de destino que no necesita grandes atracciones para enamorar: su mayor encanto es la calma.

Entre capillas, miradores, senderos serranos y artesanos, Villa Giardino construyó su identidad
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: este pueblito parece que sacó su paisaje de un cuento de hadas

Las casas bajas, las veredas anchas y el saludo espontáneo de los vecinos pintan un paisaje típico de la provincia profunda. Se trata de Cucullú uno de esos lugares que invitan a frenar, respirar y mirar alrededor, sin apuros mientras se disfruta del turismo. En tiempos de sobreestimulación, este tipo de entornos se vuelve cada vez más buscado por quienes prefieren cambiar el estrés por sobremesas largas y caminatas sin rumbo.

La propuesta no solo descansa en su tranquilidad, sino también en la oferta culinaria que sorprende a más de uno. En sus restaurantes y almacenes, se cuece a fuego lento una cocina de sabores intensos, con recetas heredadas y productos de estación que reflejan el espíritu del lugar.

cucullú

Dónde queda Cucullú

Ubicado en el partido de San Andrés de Giles, Cucullú queda a unos 105 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de una zona de campos y caminos rurales que conectan con otras localidades como Azcuénaga y Villa Espil. Aunque no figura entre los circuitos turísticos más promocionados, en los últimos años empezó a ganar terreno entre quienes buscan escapadas breves sin grandes distancias.

El trazado del pueblo mantiene su estructura original: calles de tierra, árboles frondosos y construcciones antiguas que aún conservan el espíritu de principios del siglo XX. No hay semáforos, ni carteles luminosos ni grandes supermercados. Y en eso radica parte de su atractivo: todo parece funcionar a otro ritmo, más pausado, más humano.

Para quienes llegan desde zonas urbanas, el cambio es evidente desde el primer momento. El aire limpio, los sonidos de la naturaleza y la cercanía con la gente del lugar arman un combo perfecto para desenchufar sin necesidad de planes complejos.

CUCULLU-

Qué puedo hacer en Cucullú

El principal atractivo de Cucullú no pasa por actividades programadas ni por propuestas masivas. Acá el plan es no tener plan, y eso, para muchos, es todo lo que necesitan. Caminatas tranquilas, lecturas bajo el sol, charlas largas en algún banco de plaza o tardes de mate frente a la inmensidad del campo.

En el centro del pueblo, cada tanto se organizan ferias de productores locales, donde se pueden encontrar desde dulces caseros hasta piezas de artesanía hechas con paciencia y esmero. También hay espacios verdes donde las familias suelen improvisar picnics o dejar que los más chicos jueguen sin preocupaciones.

El costado gastronómico merece una mención aparte. Los almacenes y restaurantes del pueblo apuestan por lo casero y lo sabroso, sin vueltas. Guisos, pastas, empanadas, estofados y pan recién salido del horno se sirven en porciones generosas, muchas veces acompañados por vino de damajuana y sobremesas que se estiran hasta que baja el sol.

Hay opciones de alojamiento para quienes decidan pasar la noche: cabañas sencillas, pero cómodas, atendidas por familias locales, donde el trato cálido es parte del servicio. También se ofrecen desayunos con pan casero, mermeladas y café de filtro, que completan la experiencia de vivir, por un rato, como en otro tiempo.

cucullu
¿Estamos más cerca del finde y estás buscando dónde ir a hacer turismo? Existen muy buenas opciones cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Estamos más cerca del finde y estás buscando dónde ir a hacer turismo? Existen muy buenas opciones cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo llegar a Cucullú

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar a Cucullú por la Ruta Nacional 7 hasta San Andrés de Giles, y desde allí tomar caminos rurales o rutas provinciales en buen estado. El trayecto completo no suele superar las dos horas en auto, lo que lo convierte en una escapada perfecta para el fin de semana o incluso para una jornada de descanso express.

Si bien no cuenta con servicios de transporte público directo desde CABA, hay opciones combinadas con tren o micro hasta localidades cercanas, como Luján o San Andrés de Giles, desde donde se puede completar el recorrido en remis o auto. Algunos visitantes incluso optan por ir en bicicleta desde ciudades cercanas, aprovechando la tranquilidad de las rutas secundarias y el paisaje campestre.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dónde queda este precioso destino cercano a CABA.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito lindo con feria artesanal para recorrer

De qué se trata esta imperdible actividad.

Qué hacer gratis en Buenos Aires: el paseo en tranvía que se puede hacer todos los sábados

Argentina promueve circuitos alternativos que conectan a los viajeros con la naturaleza y las tradiciones locales del país.

Turismo en Argentina: el pueblo con nombre llamativo, paisajes de montaña y tradiciones locales

Una de las zonas donde se puede pescar los mejores dorados de la Argentina.

Viajar a Salta: el destino poco conocido que está cerca del mejor río para pescar dorado

Dónde quedan estos dos destinos imperdibles cercanos a Buenos Aires.

Están cerca de Buenos Aires y son dos pueblos con mucho verde para hacer una escapada

Tres lugares para redescubir la Patagonia: montañas, nieves, lagos, flora y fauna únicas en el mundo.

Turismo en Argentina: son 3 pueblos maravillosos y están escondidos en la Patagonia

Rating Cero

Una periodista viaja en el tiempo al ocaso del Imperio Otomano y al nacimiento de la Turquía moderna.
play

Es una serie adictiva, está en Netflix y no vas a poder creer lo buena que está

Esta comedia romántica cautivó a los suscriptores de Netflix.
play

Es atrapante, está en Netflix y trata sobre un triángulo amoroso: una película imperdible

Su objetivo era alcanzar los 94 kilos, partiendo de los 140.

La impresionante transformación de Camilota tras 2 años de dieta y entrenamiento

La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida.

"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

A The Paper﻿ la protagonizará Domhnall Gleeson y regresará Oscar Martinez.
play

Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regreso

HBO Max ya no se podrá compartir con varias personas.

HBO Max confirmó el fin de las cuentas compartidas: desde cuándo copiará a Netflix y Disney+

últimas noticias

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un pueblo que quedó olvidado cuando cerraron la línea de tren.

Turismo en Argentina: el pueblito escondido donde se puede descansar como en ningún otro lado

Hace 3 minutos
Entre capillas, miradores, senderos serranos y artesanos, Villa Giardino construyó su identidad

Viajar a Córdoba: este pueblito parece que sacó su paisaje de un cuento de hadas

Hace 5 minutos
Dónde queda este precioso destino cercano a CABA.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito lindo con feria artesanal para recorrer

Hace 8 minutos
Una versión saludable, pero igual de deliciosa de los brownies de chocolate.

Ni harina ni azúcar: la receta de brownie saludable que te va a volar la cabeza

Hace 15 minutos
Los espacios inscribieron las alianzas para las elecciones de octubre. 

Cómo quedaron las alianzas partidarias de cara a octubre

Hace 17 minutos