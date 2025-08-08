Turismo en Argentina: el pueblito escondido donde se puede descansar como en ningún otro lado

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un rincón rural invita a desconectarse entre calles de tierra, platos caseros y paisajes que invitan a bajar un cambio.

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un pueblo que quedó olvidado cuando cerraron la línea de tren.

A poco más de una hora y media de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires, se esconde un pequeño poblado que parece resistirse al paso del tiempo y descansar como en ningún otro punto de la Argentina. El camino que lleva hasta allí va dejando atrás el bullicio urbano para dar lugar a senderos de tierra, árboles que bordean las calles y un silencio de campo que impone otro ritmo . Es ese tipo de destino que no necesita grandes atracciones para enamorar: su mayor encanto es la calma.

Viajar a Córdoba: este pueblito parece que sacó su paisaje de un cuento de hadas

Las casas bajas, las veredas anchas y el saludo espontáneo de los vecinos pintan un paisaje típico de la provincia profunda. Se trata de Cucullú uno de esos lugares que invitan a frenar, respirar y mirar alrededor , sin apuros mientras se disfruta del turismo. En tiempos de sobreestimulación, este tipo de entornos se vuelve cada vez más buscado por quienes prefieren cambiar el estrés por sobremesas largas y caminatas sin rumbo.

La propuesta no solo descansa en su tranquilidad, sino también en la oferta culinaria que sorprende a más de uno . En sus restaurantes y almacenes, se cuece a fuego lento una cocina de sabores intensos, con recetas heredadas y productos de estación que reflejan el espíritu del lugar.

Ubicado en el partido de San Andrés de Giles, Cucullú queda a unos 105 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , dentro de una zona de campos y caminos rurales que conectan con otras localidades como Azcuénaga y Villa Espil. Aunque no figura entre los circuitos turísticos más promocionados, en los últimos años empezó a ganar terreno entre quienes buscan escapadas breves sin grandes distancias.

El trazado del pueblo mantiene su estructura original: calles de tierra, árboles frondosos y construcciones antiguas que aún conservan el espíritu de principios del siglo XX . No hay semáforos, ni carteles luminosos ni grandes supermercados. Y en eso radica parte de su atractivo: todo parece funcionar a otro ritmo, más pausado, más humano.

Para quienes llegan desde zonas urbanas, el cambio es evidente desde el primer momento. El aire limpio, los sonidos de la naturaleza y la cercanía con la gente del lugar arman un combo perfecto para desenchufar sin necesidad de planes complejos.

CUCULLU- CONOCIENDO PUEBLOS

Qué puedo hacer en Cucullú

El principal atractivo de Cucullú no pasa por actividades programadas ni por propuestas masivas. Acá el plan es no tener plan, y eso, para muchos, es todo lo que necesitan. Caminatas tranquilas, lecturas bajo el sol, charlas largas en algún banco de plaza o tardes de mate frente a la inmensidad del campo.

En el centro del pueblo, cada tanto se organizan ferias de productores locales, donde se pueden encontrar desde dulces caseros hasta piezas de artesanía hechas con paciencia y esmero. También hay espacios verdes donde las familias suelen improvisar picnics o dejar que los más chicos jueguen sin preocupaciones.

El costado gastronómico merece una mención aparte. Los almacenes y restaurantes del pueblo apuestan por lo casero y lo sabroso, sin vueltas. Guisos, pastas, empanadas, estofados y pan recién salido del horno se sirven en porciones generosas, muchas veces acompañados por vino de damajuana y sobremesas que se estiran hasta que baja el sol.

Hay opciones de alojamiento para quienes decidan pasar la noche: cabañas sencillas, pero cómodas, atendidas por familias locales, donde el trato cálido es parte del servicio. También se ofrecen desayunos con pan casero, mermeladas y café de filtro, que completan la experiencia de vivir, por un rato, como en otro tiempo.

cucullu ¿Estamos más cerca del finde y estás buscando dónde ir a hacer turismo? Existen muy buenas opciones cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo llegar a Cucullú

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar a Cucullú por la Ruta Nacional 7 hasta San Andrés de Giles, y desde allí tomar caminos rurales o rutas provinciales en buen estado. El trayecto completo no suele superar las dos horas en auto, lo que lo convierte en una escapada perfecta para el fin de semana o incluso para una jornada de descanso express.

Si bien no cuenta con servicios de transporte público directo desde CABA, hay opciones combinadas con tren o micro hasta localidades cercanas, como Luján o San Andrés de Giles, desde donde se puede completar el recorrido en remis o auto. Algunos visitantes incluso optan por ir en bicicleta desde ciudades cercanas, aprovechando la tranquilidad de las rutas secundarias y el paisaje campestre.