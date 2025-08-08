8 de agosto de 2025 Inicio
La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito lindo con feria artesanal para recorrer

Ubicado a menos de 100 kilómetros de la Ciudad, esta localidad es una joya que debe conocerse.

Dónde queda este precioso destino cercano a CABA.

Dónde queda este precioso destino cercano a CABA.

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada. En ese sentido, existen muchos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un pueblo que quedó olvidado cuando cerraron la línea de tren.
Uno de ellos es Uribelarrea, un pueblo cuyo origen se remonta al 1890, y que aún conserva la esencia de un lugar antiguo. Se trata de un sitio único para desconectarse del ritmo de vida de la capital, y cuenta con un entorno rural ideal para conectar con la naturaleza. Además, cuenta con muchas actividades para hacer durante su estadía.

Su casco histórico es perfecto para pasear y visitar. Con fachadas y construcciones pintorescas, es un destino para los fotógrafos o aficionados que busquen sacar hermosas postales del viaje. Asimismo, su propuesta gastronómica es de primera calidad, y ofrece una experiencia clásica de nuestra comida.

uribelarrea.jpg
Llega el fin de semana y los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscan alternativas para hacer turismo cerca de la capital.

Llega el fin de semana y los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscan alternativas para hacer turismo cerca de la capital.

Dónde queda Uribelarrea

Uribelarrea es una localidad del partido de Cañuelas, en provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 88 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Uribelarrea

Se pueden realizar diferentes actividades en Uribelarrea:

  • Fiestas: en este pueblo se puede disfrutar de la Fiesta de la Picada y de la Cerveza. Se trata de un evento que pone en valor tanto la cultura gastronómica como el turismo rural. Consiste en un encuentro anual reúne a productores de distintas regiones y atrae a miles de turistas, quienes disfrutan de fiambres, quesos, embutidos y cervezas en un ambiente festivo y familiar.

  • Feria Artesanal: uno de los puntos más fuertes de la localidad. Es una actividad anual que se lleva a cabo todos los fines de semana, a partir de las 11 horas, en Av. Valeria de Crotto 305. Aquí se reúnen pequeños y medianos productores, artesanos y gastronómicos para vender productos locales. Asimismo, suele haber shows musicales, y la zona se divide en stands para diferenciar los productos. Es un sitio ideal para ir con familia.

  • Propuestas culinarias: hay restaurantes y pulperías donde se ofrecen platos tradicionales argentinos, y se destacan las picadas y parrilladas. En este pueblo confluyen la historia, la cultura y la gastronomía, que dan como resultado una experiencia única y auténtica en Buenos Aires.
Uribelarrea, escapada

Cómo llegar a Uribelarrea

Existen diferentes formas de llegar a Uribelarrea desde CABA. Si bien está la posibilidad de viajar en transporte público —desde el centro de la ciudad hay que combinar al menos tres colectivos—, la alternativa más sencilla es viajar en auto. En primer lugar, hay que acceder a Au 25 de Mayo, para luego seguir por Ruta Nacional A002 y Au Ezeiza - Cañuelas hacia Ruta Nacional 205 en Cañuelas.

Luego, hay que continuar por Ruta Nacional 205, y por último conducir hacia Domingo Masciotra en Uribelarrea. Este viaje tiene una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos.

