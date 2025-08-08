La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito lindo con feria artesanal para recorrer

Dónde queda este precioso destino cercano a CABA. Wikipedia

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada. En ese sentido, existen muchos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

Uno de ellos es Uribelarrea, un pueblo cuyo origen se remonta al 1890, y que aún conserva la esencia de un lugar antiguo. Se trata de un sitio único para desconectarse del ritmo de vida de la capital, y cuenta con un entorno rural ideal para conectar con la naturaleza. Además, cuenta con muchas actividades para hacer durante su estadía.

Su casco histórico es perfecto para pasear y visitar. Con fachadas y construcciones pintorescas, es un destino para los fotógrafos o aficionados que busquen sacar hermosas postales del viaje. Asimismo, su propuesta gastronómica es de primera calidad, y ofrece una experiencia clásica de nuestra comida.

Dónde queda Uribelarrea Uribelarrea es una localidad del partido de Cañuelas, en provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 88 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Uribelarrea Se pueden realizar diferentes actividades en Uribelarrea: