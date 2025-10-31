31 de octubre de 2025 Inicio
Detuvieron a una falsa médica que aplicaba botox y hacía tratamientos estéticos sin habilitación

La mujer se promocionaba en redes sociales y atendía en su domicilio particular de la Ciudad de Buenos Aires, que oficiaba como consultorio privado. La División Delitos contra la Salud y Seguridad Pública porteña inició la investigación luego de la denuncia de una paciente.

La falsa médica detenida en la Ciudad.

La falsa médica detenida en la Ciudad.

Una mujer que oficiaba como falsa médica esteticista fue detenida en la Ciudad de Buenos Aires luego de la denuncia de una paciente que se había aplicado ácido hialurónico en uno de sus labios y comenzó a tener sangrado en la zona. Fue imputada por ejercicio ilegal de la medicina.

La División Delitos contra la Salud y Seguridad Pública porteña allanó el domicilio que era utilizado como consultorio clandestino donde realizaba la aplicación de bótox y ácido hialurónico sin poseer el título correspondiente ni estar habilitada para ello.

Según la denuncia de la víctima, el día después de recibir un tratamiento en su rostro se despertó con inflamación en la cara y moretones, y al ponerse en contacto con el falso consultorio fue bloqueada en WhatsApp y las redes sociales.

mujer tratamientos estéticos 2
Parte de lo secuestrado por la policía porteña en los allanamientos.

Parte de lo secuestrado por la policía porteña en los allanamientos.

En sus publicaciones de redes sociales, la falsa médica aseguraba que hacía “armonización facial”, y compartía fotos ilustradas con la imagen de dos manos realizando prácticas con inyecciones en los labios de una mujer.

Luego de constatar diversos cambios de domicilios de los consultorios, la policía finalmente solicitó el allanamiento a un falso consultorio ubicado en la calle Mansilla 4000 donde se hallaron:

  • 7 jeringas con agujas colocadas.
  • 1 caja metálica con otras 4 agujas.
  • 1 perfilador.
  • 1 brocha de maquillaje.
  • 1 caja con relleno de ácido hialurónico.

Además, se encontraron diversos productos médicos inyectables vencidos, los cuales se encontraban listos a ser colocados en carros de apoyo en los consultorios.

mujer tratamientos estéticos 3
La falsa médica tenía el consultorio en la Ciudad de Buenos Aires.

La falsa médica tenía el consultorio en la Ciudad de Buenos Aires.

También se hallaron 2 máquinas centrífugas, las cuales no pueden ser utilizadas en el lugar ya que no se encuentra habilitado para la extracción de sangre.

Durante el procedimiento, se hicieron presentes en el lugar 2 mujeres, la madre y su hija de 15 años, quienes indicaron que tenían turno para ser atendidas.

