Violento choque entre un camión y un colectivo en la Av. General Paz: hay más de 45 heridos

Un violento choque entre un camión y un colectivo de la linea 57 ocurrió este viernes sobre la colectora de la Avenida General Paz, a la altura del Dot Baires Shopping en el barrio porteño de Saavedra, dejando el saldo al menos 45 personas heridas, de las cuales 8 fueron derivadas a hospitales zonales con politraumatismos varios. El director de SAME, Alberto Crescenti, confirmó que no no hay víctimas fatales.