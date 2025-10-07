7 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Estados Unidos: un helicóptero médico se estrelló en una autopista en California

Al menos tres personas resultaron gravemente heridas en estado crítico. Una de ellas quedó atrapada debajo del fuselaje. La autopista 50 de Sacramento se mantuvo cerrada durante varias horas. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del accidente.

Por
Estados Unidos: un helicóptero médico se estrelló en una autopista en California
Estados Unidos: un helicóptero médico se estrelló en una autopista en California AP

Un helicóptero médico se estrelló en una autopista en California, en Estados Unidos, dejando al menos tres personas heridas en estado crítico. El accidente ocurrió en la autopista 50 de Sacramento, que se mantuvo cerrada durante varias horas para que puedan trabajar los servicios de emergencias.

 Kristalina Georgieva y Luis Caputo en Washington
Te puede interesar:

Georgieva se comunicó con Caputo: "Trabajamos para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento"

Según el Departamento de Bomberos de Sacramento, el helicóptero se estrelló durante la noche del lunes, sobre la autopista 50. Por el fuerte impacto, una mujer quedó atrapada debajo del fuselaje de la nave, mientras que las otras dos fueron encontradas sobre el pavimento, a metros del lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SacFirePIO/status/1975439753559547992&partner=&hide_thread=false

Según datos de CNN, el helicóptero era de REACH Air Medical Services, dentro de la aeronave no viajaba ningún paciente, pero sí un piloto, una enfermera y un paramédico. Milagrosamente, ningún vehículo estuvo involucrado en el accidente.

"Tuvimos muchísima suerte de que solo hubiera tres víctimas. Es una lástima que se encuentren en estado crítico, pero todas nuestras ambulancias se encontraban fuera del lugar y se les brindó transporte y atención médica en los 20 minutos siguientes al incidente", explicó el capitán de bomberos de Sacramento, Justin Sylvia en diálogo con la prensa estadounidense.

En redes sociales se compartieron varias imágenes del accidente, en uno de ellos se puede ver cómo el helicóptero desciende lentamente sobre la autopista y se estrella en el suelo. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.

Desde REACH Air Medical Services publicaron un comunicado donde informaron sobre la situación: "Estamos determinando los detalles de esta situación, así como el estado de salud del equipo de REACH involucrado, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona. Seguiremos proporcionando información a medida que esté disponible. No había ningún paciente a bordo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo junto a Scott Bessent.

Caputo visitó a Scott Bessent en Washington y debatieron detalles del acuerdo con el Tesoro

Lula Da Silva / Donald Trump

Lula y Trump conversaron por teléfono, negociaron una rebaja de aranceles y acordaron reunirse pronto

Donald Trump afirma que está a días de cerrar la primera fase del plan de paz en Gaza

Donald Trump dijo que la primera fase del plan de paz en Gaza debería completarse "esta semana"

El influencer se llamaba Balin Miller.

Un influencer cayó al vacío y murió mientras transmitía en vivo por TikTok

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

Peter Lamelas: "Las empresas estadounidenses están por invertir una cantidad de capital sin precedentes en Argentina"

La nueva medida se aplicará primero a adolescentes de 17 años.

El gobierno de Trump le ofrece dinero a los niños migrantes que quieran irse de Estados Unidos

Rating Cero

El look que eligió la actriz para la comodidad de su casa. 

La comodidad de Flor Peña: el look con un conjunto con escote que eligió para su casa

La misteriosa cinta, conocida solo como “película de Marvel sin título”, tenía una fecha reservada para el 23 de julio de 2027.

Marvel planificó una película para 2027 que no tenía título, pero fue cancelada: ¿qué pasó?

La tercera entrega de la serie ‘Monstruo’ de Netflix ahora nos presenta ‘La Historia de Ed Gein’, que explora la vida de unos los criminales más sonados de los últimos años.
play

De qué se trata "Monstruo: la historia de Ed Gein", la serie terrorífica que es tendencia en Netflix

Mara Wilson se alejó de Hollywood para dedicarse a la escritura y la narración.

La impresionante transformación de Mara Wilson, la protagonista de Matilda: así se ve hoy

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías institucionales

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

últimas noticias

Tenía pedido de captura internacional de Interpol.

Atraparon en Ezeiza a un fugitivo nigeriano, acusado de liderar una banda de estafas virtuales

Hace 5 minutos
La actriz, convertida en un referente de la belleza natural, dejó atrás su emblemático rubio y apareció con un corte pelirrojo acompañado de flequillo texturizado.

Pamela Anderson volvió a sorprender a la moda y ahora puesta por el bare fringe: qué es

Hace 13 minutos
Se incendia un edificio en Barracas: hay cinco heridos.

Voraz incendio en un edificio de Barracas: hay cinco personas heridas

Hace 15 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: apareció el video de Pequeño J junto a Lara Gutiérrez

Hace 29 minutos
El look que eligió la actriz para la comodidad de su casa. 

La comodidad de Flor Peña: el look con un conjunto con escote que eligió para su casa

Hace 35 minutos