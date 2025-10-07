Estados Unidos: un helicóptero médico se estrelló en una autopista en California Al menos tres personas resultaron gravemente heridas en estado crítico. Una de ellas quedó atrapada debajo del fuselaje. La autopista 50 de Sacramento se mantuvo cerrada durante varias horas. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del accidente. Por







Estados Unidos: un helicóptero médico se estrelló en una autopista en California AP

Un helicóptero médico se estrelló en una autopista en California, en Estados Unidos, dejando al menos tres personas heridas en estado crítico. El accidente ocurrió en la autopista 50 de Sacramento, que se mantuvo cerrada durante varias horas para que puedan trabajar los servicios de emergencias.

Según el Departamento de Bomberos de Sacramento, el helicóptero se estrelló durante la noche del lunes, sobre la autopista 50. Por el fuerte impacto, una mujer quedó atrapada debajo del fuselaje de la nave, mientras que las otras dos fueron encontradas sobre el pavimento, a metros del lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SacFirePIO/status/1975439753559547992&partner=&hide_thread=false Helicopter Crash



US HWY 50 at 59th St.



Crews responded to a helicopter down on EB US50 West of 59th St. On arrival, 3 victims from the aircraft were located in critical condition. No vehicles were involved, just the helicopter. pic.twitter.com/dXPyGQ5cEl — Sacramento Fire Department (@SacFirePIO) October 7, 2025

Según datos de CNN, el helicóptero era de REACH Air Medical Services, dentro de la aeronave no viajaba ningún paciente, pero sí un piloto, una enfermera y un paramédico. Milagrosamente, ningún vehículo estuvo involucrado en el accidente.

"Tuvimos muchísima suerte de que solo hubiera tres víctimas. Es una lástima que se encuentren en estado crítico, pero todas nuestras ambulancias se encontraban fuera del lugar y se les brindó transporte y atención médica en los 20 minutos siguientes al incidente", explicó el capitán de bomberos de Sacramento, Justin Sylvia en diálogo con la prensa estadounidense.

En redes sociales se compartieron varias imágenes del accidente, en uno de ellos se puede ver cómo el helicóptero desciende lentamente sobre la autopista y se estrella en el suelo. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Desde REACH Air Medical Services publicaron un comunicado donde informaron sobre la situación: "Estamos determinando los detalles de esta situación, así como el estado de salud del equipo de REACH involucrado, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona. Seguiremos proporcionando información a medida que esté disponible. No había ningún paciente a bordo".