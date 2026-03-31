Cayó "La banda de los gitanos", acusada de estafas, secuestros virtuales y extosiones La Policía de la Ciudad detuvo a 14 personas en 26 allanamientos en los que se secuestraron 42 vehículos y gran cantidad de armas. Fueron descubiertos por un cuento del tío que salió mal. Por + Seguir en







La Policía de la Ciudad realizó 26 allanamientos en distintas localidades. Policía de la Ciudad - C5N

La Policía de la Ciudad detuvo a una banda conformada por individuos de origen gitano, que se dedicaba a varios delitos como estafas con ventas de autos, secuestros virtuales, manejo de desarmaderos, cuentos del tío y lavado de activos. Fueron 14 personas las apresadas en el amplio operativo, que incluyó 26 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Campana, Mar del Plata y Rosario.

La causa se inició con la detención aislada de un estafador que realizó un cuento del tío, pero le salió mal y fue descubierto. Al allanar su domicilio, los investigadores incautaron unos treinta certificados de venta de vehículos falsos, pista que permitió a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad desenredar una compleja madeja delictual.

Con el trabajo de Ciberpatrullaje, Análisis de Patrones Delictuales, CMU, Anillo Digital y Análisis y Protección de Riesgos, los efectivos lograron determinar el modus operandi de la banda, que pactaba compras de autos por redes sociales sin pedir toda la documentación, determinaban un precio y pagaban una parte del valor. Luego, se quedaban con el vehículo sin pagar el resto del dinero.

detenidos banda de los gitanos marzo 2026 14 personas fueron detenidas en el marco de la causa. Policía de la Ciudad Después, utilizaban esos autos para otras estafas y secuestros virtuales. Cuando el vehículo ya había sido usado en varios golpes, lo llevaban a otra ciudad, donde lo vendían o era "desarmado". El dinero de los delitos era blanqueado a través de concesionarias.

La investigación comenzó el 30 de enero pasado, cuando la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 35 delegó el caso a la Policía porteña, ante la serie de casos en las Comunas 2, 12, 13 y 14. Bajo la supervisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, a cargo de Manuel de Campos, los oficiales reunieron pruebas durante dos meses, lo que permitió la captura de los sospechosos.

Durante los procedimientos, los oficiales incautaron 42 vehículos (41 autos y 1 moto), la mayoría de ellos en la avenida Rivadavia al 9200, en Villa Luro, donde fueron secuestrados 18 autos. En los allanamientos también se hallaron joyas, relojes, cadenas y carteras de lujo, piezas de autos, notebooks, celulares y gran cantidad de armas, como una escopeta Taurus, una escopeta de doble cañón, una carabina Mauser y dos rifles de aire comprimido, además de cartuchos y otras armas de fuego.