Cayó "La banda de los gitanos", acusada de estafas, secuestros virtuales y extosiones

La Policía de la Ciudad realizó 26 allanamientos en distintas localidades.
Policía de la Ciudad - C5N
La Policía de la Ciudad detuvo a una banda conformada por individuos de origen gitano, que se dedicaba a varios delitos como estafas con ventas de autos, secuestros virtuales, manejo de desarmaderos, cuentos del tío y lavado de activos. Fueron 14 personas las apresadas en el amplio operativo, que incluyó 26 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Campana, Mar del Plata y Rosario.
La causa se inició con la detención aislada de un estafador que realizó un cuento del tío, pero le salió mal y fue descubierto. Al allanar su domicilio, los investigadores incautaron unos treinta certificados de venta de vehículos falsos, pista que permitió a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad desenredar una compleja madeja delictual.
Con el trabajo de Ciberpatrullaje, Análisis de Patrones Delictuales, CMU, Anillo Digital y Análisis y Protección de Riesgos, los efectivos lograron determinar el modus operandi de la banda, que pactaba compras de autos por redes sociales sin pedir toda la documentación, determinaban un precio y pagaban una parte del valor. Luego, se quedaban con el vehículo sin pagar el resto del dinero.
Después, utilizaban esos autos para otras estafas y secuestros virtuales. Cuando el vehículo ya había sido usado en varios golpes, lo llevaban a otra ciudad, donde lo vendían o era "desarmado". El dinero de los delitos era blanqueado a través de concesionarias.
La investigación comenzó el 30 de enero pasado, cuando la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 35 delegó el caso a la Policía porteña, ante la serie de casos en las Comunas 2, 12, 13 y 14. Bajo la supervisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, a cargo de Manuel de Campos, los oficiales reunieron pruebas durante dos meses, lo que permitió la captura de los sospechosos.
Durante los procedimientos, los oficiales incautaron 42 vehículos (41 autos y 1 moto), la mayoría de ellos en la avenida Rivadavia al 9200, en Villa Luro, donde fueron secuestrados 18 autos.
En los allanamientos también se hallaron joyas, relojes, cadenas y carteras de lujo, piezas de autos, notebooks, celulares y gran cantidad de armas, como una escopeta Taurus, una escopeta de doble cañón, una carabina Mauser y dos rifles de aire comprimido, además de cartuchos y otras armas de fuego.