La mamá de Sofía Delgado descree del trabajo de la Justicia: "Se está tapando algo"

Claudina, la mamá de Sofía Delgado, reveló que se entera de la causa sobre la desaparición de su hija por los medios porque no tiene comunicación con los investigadores. “Mi corazón me dice que tengo que seguir acá de pie, no tengo donde llorarla, no tengo nada de eso. Que alguien me dé una respuesta de dónde está Sofía”, exigió. Además, consideró que desde la Justicia "se está tapando algo".

A 13 días de la desaparición de Sofía, su madre aseguró que no tiene novedades de primera mano sobre lo que sucede en el caso y que fue maltratada por el fiscal y por la Policía.

“Con el fiscal no pude hablar, novedades son las que dice la prensa. Acá lo importante es saber dónde está Sofía, después la investigación, quién tiene la culpa de eso, lo tiene que ver el fiscal. Soy muy respetuosa. Soy consciente, pero quiero saber dónde está mi hija”, indicó a Mariela López Brown en La Mañana en C5N. Sofía Delgado “¿Tengo que tener miedo de ser maltratada por el fiscal por la Policía, encima tengo que quedarme en casa encerrada? No me vengan con los tiempos de la Justicia. Te tomás 20/30 días para hacer algo. El dolor no me hace ciega, estoy muy dolida, claro que necesito a mi hija. En todos los reportajes jamás insulté a nadie”, sumó. “Me tuve que tomar dos pastillas para poder estar en pie, ¿me tengo que hacer dependiente de algo para seguir porque nadie me da una respuesta? Llega un momento en el que uno ya no puede más. Si al auto lo trajo un amigo, pongan preso al amigo. Se está tapando algo”, lanzó en diálogo con C5N. Respecto al vínculo que tenía con el detenido, indicó: “Cuando hacemos la denuncia, no tenemos reserva y enseguida decimos lo que creemos, era el novio o este chico, no hay otra cosa. No sé de la relación entre ellos, sé que se conocían y salían. Yo siempre fui una madre metida y criticona, por eso ella no me contaba. Me jugó en contra”. Caso Sofía Delgado: hallaron prendas de vestir con rastros de sangre en la casa de los dos detenidos La desaparición de Sofía Delgado generó conmoción en Santa Fe y continúa la intensa búsqueda. En los últimos allanamientos secuestraron prendas de ropa con fluidos biológicos y se realizó una marcha para pedir la aparición con vida. La madre de la joven se hizo presente y pidió que actúen. Una pareja fue detenida en la ciudad bonaerense de Pergamino. En ese procedimiento se secuestraron dos celulares y prendas de vestir que serán peritadas para determinar si pertenece a la joven de 20 años, según informó Infobae. Los detenidos son A.J.B de 35 años fue arrestado por delito de desaparición de personas y M.L de 29 años, su esposa, también fue aprehendida por las autoridades. Pero aún siguen investigando los detalles en relación a los detenidos y la joven. recompensa sofia delgado.jpg En el allanamiento en el galpón de la casa de los detenidos encontraron pendrives, discos rígidos, dos notebooks y una llave de un automóvil Peugeot, que podrían estar relaciones con el caso. Además, también secuestraron juguetes sexuales que podrían haber sido utilizados para las prácticas de sadomasoquismo. Se esperan los resultados de las prendas de ropa para determinar si tienen responsabilidad y si pertenecen a Sofía. Según indicó UNO de Santa Fe, los resultados serán trasladados en los próximos días para que Ortigoza los impute por la joven.