11 de abril de 2026 Inicio
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Caso Loan Peña: la Justicia determinó que el juicio por su desaparición comenzará el 16 de junio

El Tribunal Oral Federal fijó la fecha para dar inicio al proceso judicial, que buscará determinar la responsabilidad de los 17 imputados. El niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar.

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Las audiencias se celebrán en su mayoría los días miercoles y jueves. 

Las audiencias se celebrán en su mayoría los días miercoles y jueves. 


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El juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes comenzará el martes 16 de junio. La fecha quedó definida el viernes luego de la audiencia celebrada por el Tribunal Federal. En el proceso judicial se buscará determinar la responsabilidad de los 17 imputados en los delitos de presunta sustracción y ocultamiento del menor, que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, tras un almuerzo familiar.

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“En principio, las audiencias se celebrarán bajo un esquema de alternancia semanal: la primera semana los martes, miércoles y jueves, y la semana subsiguiente los miércoles y jueves”, señala el detalle de el escrito dado a conocer por los magistrados.

Loan Danilo Peña
La foto del almuerzo familiar donde Loan Danilo Peña fue visto por última vez en Corrientes.

La foto del almuerzo familiar donde Loan Danilo Peña fue visto por última vez en Corrientes.

Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco serán los jueces que llevarán adelante el proceso judicial junto a los los fiscales de la Unidad Fiscal de Corrientes Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

El menor fue visto por última vez con vida en la localidad correntina de 9 de Julio, donde compartió un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y luego se dirigió junto con sus primos a un naranjal en el que se le perdió el rastro y, hasta el momento, no fue localizado.

Quiénes están imputados por la desaparición de Loan Peña en Corrientes

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Pérez; la tía de la víctima Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez; y el ex comisario Walter Maciel serán juzgados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan.

Respecto a la pesquisa paralela por los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales, se encuentran imputados Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

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