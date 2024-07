Caso Loan: murió el abogado de la madre del niño

En tal sentido, el comunicador aclaró en El diario los primeros datos del deceso del ex representante de María Noguera: "Fue encontrado muerto. No tenía antecedentes cardíacos, pero dijeron que fue una muerte súbita. Todo está bajo investigación".

"Los médicos van a hacer la autopsia para saber los causales de la muerte", remarcó el especialista en asuntos policiales y remarcó que "si algo le faltaba a esta causa, era tener una trágica noticia".

Novedad en la investigación del caso Loan: declaró el yerno de Laudelina

Embed - Caso LOAN: declaró el YERNO de LAUDELINA

A más de un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña, Alejandro González, el novio de la hija de Laudelina, una de las detenidas en la causa, denunció ante la justicia presiones por parte de la policía local en el marco de la desaparición del niño en la localidad de 9 de Julio, Corrientes.

Desde el juzgado, el periodista Diego Gabriele contó que González declaró que la policía lo apretó y o amenazó con que iba a terminar preso si no decía todo lo que sabía.

El domingo Gonzáles denunció presión por parte de la policía local. “Me amenazaron con llevarme detenido si volvían a mi casa y yo no tenía información. Me causaron mucho miedo. Decían que yo había estado en el almuerzo y no es así", denunció el joven en diálogo con C5N.