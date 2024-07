Novedad en la investigación del caso Loan: pidió declarar el yerno de Laudelina

A más de un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña , Alejandro González , el novio el novio de Macarena, la hija de Laudelina , una de las detenidas en la causa, acudió a la justicia federal de Goya para declarar, situación que generó expectativas porque no estaba citado por la jueza que lleva adelante la investigación.

“Me amenazaron con llevarme detenido si volvían a mi casa y yo no tenía información. Me causaron mucho miedo. Decían que yo había estado en el almuerzo y no es así", denunció el joven en diálogo con C5N.

Citaron a indagatoria a todos los imputados por el caso Loan

La jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo citó a indagatoria a los siete imputados por la desaparición del niño Loan.

En este sentido, la magistrada determinó que Laudelina, la tía del menor, declare este miércoles 17, al tiempo que la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, harán lo propio el jueves 18.

Por su parte, el ex comisario Walter Maciel, quien se encuentra alojado en una cárcel de Salta, prestará declaración indagatoria el viernes 19 de julio.

Además, el tío de Loan, Antonio Benítez, su mujer Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez hablarán ante la Justicia Federal el próximo lunes 22 de julio.