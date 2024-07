Caso Loan: la foto del comisario Maciel que contradice su declaración

Maciel comedor

Según Julieta, el comisario se retiró del comedor entre las 15.30 y las 15.40, un dato que deja expuesto que no le dio prioridad a la búsqueda.

Maciel no tenía la obligación de decir la verdad en su declaración porque lo hizo como imputado, pero este dato marca inconsistencias y no lo ayuda en su situación procesal. Ahora habrá que ver si la jueza federal Cristina Pozzer Penzo pide un careo para aclarar estas cuestiones.

Caso Loan: denuncian que Pérez y Caillava ejercieron ilegalmente como pediatras en Córdoba

En medio de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el menor de 5 años que es buscado desde hace 43 días, aparecieron nuevos testimonios que complican la situación de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, dos de los detenidos en la causa.

Un enfermero declaró bajo juramento que trabajó con el matrimonio durante la pandemia en la provincia de Córdoba y que se hicieron pasar por médicos pediatras, atendieron niños y robaron medicamentos del centro de salud donde ingresaron.

Carlos Martín Ramírez dialogó con C5N y se refirió a Caillava y Pérez: "Me di cuenta con el tiempo, tengo mucha experiencia en salud, trabajé 10 años en terapia intensiva. Me di cuenta que estos no sabían nada".

Sin embargo, el trabajador agregó que "esto era una asociación ilícita, son como 15 entre ellos Pérez y Caillava". "Integraban una banda. Robaban los medicamentos, le robaban la leche a los chicos, comían asado, tomaban vino, metían adolescentes a la cama", enumeró sobre los hechos que vio durante el tiempo que compartió con el matrimonio y que denunció en la Fiscalía de Córdoba.

"Cuando descubrí que eran médicos truchos, los denuncié. Eso fue el 2 de noviembre del 2023. Hasta el día de hoy quedaron en llamarme para que amplíe la declaración y nunca me llamaron", reveló. "Cuando quedan detenidos en Corrientes, ahí los reconocí", recordó el trabajador.